El PSOE comparte el llamamiento de Felipe VI a la convivencia ante la amenaza de los extremismos

MADRID, 25/12/2025.- La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en declaraciones remitidas a los periodistas en este jueves, día de Navidad, ha celebrado el llamamiento que el rey Felipe VI hizo en su discurso de Nochebuena a la convivencia y al diálogo, tras advertir de que los extremismos, radicalismos y populismos se nutren de la crisis de desconfianza que atraviesan las sociedades democráticas. EFE/PSOE -SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)-
Euskaraz irakurri: Bideoa: PSOE bat dator Felipe VI .aren deiarekin estremismoen mehatxuaren aurrean

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha compartido la "llamada a la corresponsabilidad de administraciones públicas y partidos políticos" realizada por el rey de España en su mensaje de Navidad y ha expresado el compromiso de su partido por "trabajar para garantizar la máxima ejemplaridad en la acción".

El PP vasco considera que el discurso del rey de España es una "lección magnífica" para los demócratas

La secretaria general Partido Popular del País Vasco, Esther Martínez, ha considerado que el discurso de Nochebuena del rey Felipe VI supuso una "lección magnífica" para los demócratas por su llamada a defender la democracia y la libertad. "Una lección valiosa de apelación a la responsabilidad ciudadana para, desde la convivencia en libertad, poder construir y afrontar los desafíos", ha asegurado.
El PNV echa en falta referencias a la dictadura, a las naciones vasca y catalana y al euskera en el discurso del Rey

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha señalado varias ausencias en el discurso de Navidad de Felipe VI, entre ellas una referencia más explícita al final del franquismo y a la necesidad de desclasificar documentos de la dictadura y la Transición, así como el reconocimiento de la nación vasca y catalana. Vaquero también ha lamentado que el Rey no mencionara los recientes ataques y controversias relacionados con el uso del euskera, que este año han tenido especial relevancia.

