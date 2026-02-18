Entrevista
Denis Itxaso da por encauzadas las diferencias con el lehendakari Pradales

Euskaraz irakurri: Denis Itxasok bideratutzat jo ditu Pradales lehendakariarekin izandako desadostasunak
El Consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco señala que, aunque las discrepancias estén encauzadas, tiene una reunión pendiente con el lehendakari, que se celebrará esta semana. Asimismo, ha recordado al líder del EBB del PNV, Aitor Esteban, que el problema está a punto de resolverse y las presiones no ayudan a la solución. También ha hablado en Euskadi Irratia sobre el problema de la vivienda protegida en San Sebastián en los últimos años. 

