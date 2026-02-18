Rufián: "¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas defendiendo lo mismo compitamos entre nosotros?"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reclamado "orden, eficacia, método" y sobre todo "generosidad" a la izquierda alternativa y lograr que se presente la candidatura con más respaldo electoral en cada circunscripción para ganar a Vox, provincia a provincia. "¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas que pensamos lo mismo nos presentamos por el mismo sitio compitiendo por migajas?", ha remachado.



Así, ha recetado que este objetivo se puede articular con un programa consensuado en cuatro ejes fundamentales y articular en el Congreso un grupo interparlamentario común y coordinado para alcanzar acuerdos sobre futuras leyes. Su idea la ha resumido con la siguiente expresión: "cada uno en su casa y antifascismo, derecho de autodeterminación y dignificación de condiciones de vida entre todos".



Durante su acto en la Sala Galileo Galilei junto al dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, para reflexionar sobre el futuro de la izquierda bajo el lema 'Disputar el presente para ganar el futuro', Rufián ha proclamado que no quiere "ilusionar sino ganar" y eso exige "ciencia, método y orden" en el espacio progresista.



Ante un auditorio de 500 personas y en un coloquio conducido por la analista política Sarah Santaolalla, el diputado ha enfatizado que la izquierda tiene que hacer "algo diferente" y que su afán es ganar "provincia a provincia, escaño a escaño" a Vox porque, si llegan al Gobierno de España, el panorama será oscuro para el espacio progresista.

Capacidad "de renunciar

Ha subrayado que lo esencial "no es el quien" sino el "cómo" y que la pregunta para el futuro de la izquierda es quién va a tener la capacidad de renunciar para que todos se junten en una misma candidatura por circunscripción que coseche más escaños.



En ese sentido, ha advertido que la victoria ante la ultraderecha no se va a hacer con "discursos de puta madre" sino con eficacia y pragmatismo. A su juicio, la clave es qué sentido tiene que haya "14 izquierdas defendiendo lo mismo" y compitiendo en la misma circunscripción y que se tiene que evitar la división, aunque sea consciente de que eso es "antiaparato".



El acto ha contado con representación de todos los partidos de izquierda del Estado, a excepción de EH Bildu, Podemos y BNG.