Rufian: "Zer zentzu du gauza bera defendatzen duten ezkerreko 14 alderdik elkarren artean lehiatzeak?"

'Oraina borrokatu, etorkizuna irabazteko' goiburupean, ERCko buruzagiak antolatutako ekitaldian Estatu espainiarreko ezkerreko alderdi guztiek hartu dute parte, EH Bilduk, Podemosek eta BNGk izan ezik.

Ordena, eraginkortasuna, metodoa, baina, batez ere, eskuzabaltasuna. Hori da Gabriel Rufian ERCk Kongresuan duen bozeramaileak Estatu espainiarreko ezkerreko alderdiei eskatu diena, PSOEn ezkerretara "alternatiba" bat osatu eta lurraldez lurralde Voxi aurrea hartzeko. Bere proposamena da lurralde bakoitzean babes gehien duen ezkerreko hautagaitza aurkeztea. "Zer zentzu du gauza bera defendatzen duten ezkerreko 14 alderdik elkarren artean lehiatzeak", galdetu du. 

Esan duenez, helburua da programa bat adostea eta Kongresuan elkarlanean arituko den talde bat artikulatzea, etorkizuneko legeak aurrera ateratzeko koordinatuko dena. Alderdi bakoitzaren espazioa errespetatuz, hiru ardatzen gainean lan egitea da mahai gainean jarri duena "Bakoitza bere etxean, eta antifaxismoa, erabakitzeko eskubidea eta bizitza duin baterako baldintzak".  

Madrilen, Galileo Galilei salan egindako ekitaldian esan ditu horiek Rufianek, 500 pertsona baino gehiagoren aurrean. Ezkerraren etorkizunaz gogoeta egiteko, 'Oraina borrokatu, etorkizuna irabazteko' solasaldia antolatu du ERCko diputatuak, eta argi hitz egin du: "irabaztea nahi dut, eta ez soilik ilusioa piztea". Horretarako, erantsi du espazio aurrerakoian "zientzia, metodoa eta ordena" behar direla. "Zerbait ezberdina egin behar du ezkerrak". 

"Uko egitea" 

Nabarmendu du gakoetako bat dela ezkerreko alderdiek hainbat puntutan "uko egiteko" izango duten gaitasuna, tokian-tokian hautagaitza bakarrean biltzeko. "Garrantzitsuena ez da nor, nola baizik". 

Zentzu horretan, azpimarratu du "ezkerreko diskurtso bikainek" ez dutela eskuin muturra makurraraziko. "Eraginkortasuna eta pragmatismoa behar dira, eta zatiketak ekidin". 

Oholtzan, Emilio Delgado Mas Madrideko ordezkaria izan du mintzakide, eta Sarah Santaolalla kazetariak gidatu du saioa. Estatuko ezkerreko alderdi guztiek hartu dute parte ekitaldian, EH Bilduk, Podemosek eta BNGk izan ezik. 

