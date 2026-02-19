El Gobierno Vasco quiere que el conocimiento del euskera sea un instrumento de cohesión para reforzar el proceso de integración de las personas migrantes. Por ello, pretende trasladar al Gobierno español una propuesta para aumentar sus capacidades en la gestión de las políticas migratorias, en cuyo marco está, lógicamente, incluido el tema lingüístico. Así lo ha anunciado este jueves Ibone Bengoetxea, vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco.

De hecho, la Generalitat ha pedido al Gobierno español que incluya una enmienda en el Real Decreto que ha puesto en marcha para regularizar la situación de las personas migrantes. El Gobierno Vasco ha acogido con buenos ojos la propuesta del Govern de exigir a las personas migrantes que quieran renovar su permiso de residencia el conocimiento de lenguas cooficiales, por considerar que puede ser valioso como un elemento de cohesión lingüística para mejor su integración.

El conocimiento de las lenguas cooficiales es, según el Govern, un importante instrumento de cohesión para reforzar el proceso de integración de los migrantes, y por eso ha propuesto al Ejecutivo central que exija a los migrantes que quieran renovar su permiso de residencia que demuestren que, en este caso, saben catalán y, si no, que están aprendiendo la lengua cooficial.

En este contexto, el Gobierno Vasco tiene intención de trasladar la propuesta para aumentar sus capacidades en la gestión de las políticas migratorias en el próximo Plan de Migración que desarrollará a través del Departamento de Bienestar, pero lógicamente en colaboración con otros departamentos, especialmente con Educación y Política Lingüística, así como con otras asociaciones y agentes vinculados a los flujos y procesos migratorios.