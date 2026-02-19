HIZKUNTZAK
Jaurlaritzak begi onez hartu du bizitzeko baimena berritu nahi duten migratzaileei hizkuntza koofizialen ezagutza eskatzea

Kataluniako Gobernuak egin du proposamena, hizkuntza kohesiorako eta integrazio hobeagorako elementu gisa baliatu daitekeelakoan. Ildo horretatik, euskararen ezagutza migratzaileen integrazio prozesua indartzeko kohesio tresna izatea nahi du Eusko Jaurlaritzak.

Euskararen ezagutza migratzaileen integrazio prozesua indartzeko kohesio tresna izatea nahi du Eusko Jaurlaritzak. Hori dela eta, migrazio politiken kudeaketan dituen gaitasunak handitzeko proposamena helarazi nahi dio Jaurlaritzak Espainiako Gobernuari, eta, horren baitan, jakina, hizkuntzaren gaia ere jasota dago. Hala iragarri du gaur, osteguna, Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak.

Izan ere, migratzaileen egoera erregularizatzeko martxan jarri duen Errege Dekretuan zuzenketa bat jasotzeko eskatu dio Generalitateak Espainiako Gobernuari. Eusko Jaurlaritzak begi onez hartu du bizitzeko baimena berritu nahi duten migratzaileei hizkuntza koofizialen ezagutza eskatzeko Kataluniako Gobernuak egin duen proposamena, hizkuntza kohesiorako eta integrazio hobeagorako elementu gisa baliatu daitekeelakoan.

Kataluniako Gobernuaren arabera, hizkuntza koofizialen ezagutza migratzaileen integrazio prozesua indartzeko kohesio tresna garrantzitsua da, eta horregatik proposatu dio Espainiako Gobernuari egoitza baimena berritu nahi duten migratzaileei, kasu honetan katalana badakitela frogatzeko eskatzea, eta, bestela, hizkuntza koofiziala ikasten ari direla frogatzea.

Testuinguru horretan, migrazio politiken kudeaketan dituen gaitasunak handitzeko proposamena helarazteko asmoa du Jaurlaritzak, Ongizate Sailaren bidez garatuko duen hurrengo Migrazio Planean, baina, logikoa denez, beste sail batzuekin lankidetzan, batez ere Hezkuntza eta Hizkuntza Politikarekin, eta baita migrazio fluxuei eta prozesuei lotutako herrialdeko beste elkarte eta eragile batzuekin ere.

