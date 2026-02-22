Bilbao no implantará la tasa turística este verano; San Sebastián, en cambio, la tendrá activa
"Aquí vamos a correr para que su aplicación sea lo antes posible. Nos gustaría y trabajaremos hasta el final para que el impuesto turístico esté activo antes del verano o en el verano", ha señalado el alcalde donostiarra, mientras que Juan Mari Aburto ha señalado que "no va a ser posible, porque todavía estamos en un momento en que la Diputación Foral de Bizkaia ha aprobado el proyecto de norma foral".
Jóvenes de GKS lanzan pintura roja contra el busto de Fraga en Vilalba (Lugo)
GKS reivindica un ataque al busto de Fraga en Vilalba (Lugo)
El movimiento juvenil considera que fue uno de los responsables de las cargas policiales del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, que causaron cinco muertos y más de cien heridos.
Convocan una manifestación de apoyo a 'los 16 de Berango' para el 30 de mayo
Entre el 8 y el 26 de junio de 2026, la Audiencia Nacional juzgará a 16 vecinos de Berango que están acusados de enaltecimiento del terrorismo por organizar presuntamente una bienvenida a un expreso de la localidad en 2022. Piden 36 años de cárcel, 177 de inhabilitación y una multa de más de 75.000 euros para los encausados. "El Comité de Solidaridad con los de Berango" denuncia un nuevo "macrosumario político" y convoca una manifestación nacional para el 30 de mayo.
Sumar ve posible concurrir junto a Podemos Euskadi a las próximas elecciones municipales, pero no con EH Bildu
Después del acto de refundación de la izquierda de ayer en Madrid, ETB ha estado este domingo con el diputado de Sumar, Lander Martínez, presente en ese foro, que ha manifestado abordar con ilusión el debate sobre el ir unidos a las próximas elecciones generales. Sobre las municipales del año que viene en Euskadi, cree que el Movimiento Sumar y Podemos tienen que ir en una única papeleta y asegura que han aprendido la lección tras el fracaso en la anterior cita electoral.
Ansola dice que el PNV no participará en ningún frente y menos con EH Bildu que pone "líneas rojas" en Euskadi
Después de que en los últimos días Gabriel Rufián haya abogado por la creación de un frente común para combatir a la ultraderecha, se suceden las reacciones en la política vasca. El PNV ha celebrado hoy un acto en Maruri-Jatabe para homenajear a los alcaldes posteriores al franquismo, en el que el presidente del BBB, Iñigo Ansola, ha dejado claro que no van a participar en ningún frente porque, a su juicio, "en Euskadi no hace falta un frente para combatir a la ultraderecha". También ha criticado a EH Bildu del que ha dicho que "dice no en Euskadi a todas las propuestas de acuerdo, mientras que en España ponen la alfombra roja a todo lo que les piden".
Familiares, ertzainas y cargos institucionales y políticos recuerdan a Buesa y Díez 26 años después de ser asesinados por ETA
Como cada año, el político socialista Fernando Buesa y su escolta, el ertzaina Jorge Díez, han sido recordados con una ofrenda floral junto al monolito en su memoria en los Jardines de la Libertad de Vitoria-Gasteiz. Además de familiares y amigos, el acto ha contado con la presencia de una amplia representación institucional y política.
Hoy se cumplen 25 años del asesinato a manos de ETA de los trabajadores de Elektra Josu Leonet y José Ángel Santos
El 22 de febrero de 2001, ETA hizo estallar un coche bomba cerca del apeadero de Martutene con el objetivo de matar al concejal socialista Iñaki Dubreuil, que resultó herido junto con otras cinco personas. Los operarios de Elektra, de 31 y 40 años, murieron en el ataque.
La hija de Buesa se pregunta si, tras 25 años en prisión, los asesinos de su padre hacen "una lectura crítica" de ETA
Reconoce que el momento de la libertad de los miembros de ETA que asesinaron a su padre "tenía que llegar" y dice que "hay situaciones difíciles, con las que tenemos que convivir, aunque nos duelan, porque creemos en los principios democráticos de los que nos hemos dotado para la vida en común".
IU, Más Madrid, los Comuns y Movimiento Sumar invitan a Podemos a su nuevo proyecto: "No sobra nadie"
Las cuatro fuerzas de Sumar han presentado la reconfiguración de su alianza para las próximas elecciones generales con continuos llamamientos a la unidad y subrayando que se está a las puertas de "la batalla más importante". Ha sido destacada la ausencia de la ministra de Trabajo y antigua cabeza de lista de la coalición, Yolanda Díaz.