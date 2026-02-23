¿Dónde y cuándo consultar los documentos del 23F desclasificados?

El Gobierno español desclasificará este martes los documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero (23F) de 1981, según ha anunciado hoy el presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez. La decisión se tomará en el Consejo de Ministros, y la portavoz, Elma Saiz, ofrecerá los primeros detalles en la rueda de prensa posterior.

¿Cuándo?

No obstante, no será hasta el día siguiente, 25 de febrero, cuando el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique la medida. Así pues, los documentos se podrán consultar a partir del miércoles.

¿Dónde?

El Gobierno español ha avanzado que la información estará disponible en la web de la Moncloa.

¿Qué?

Falta por revelar el sumario completo del juicio, en el que se incluyen las declaraciones e interrogatorios a los implicados en el golpe, información que ya fue avanzada por un medio de comunicación. También podrán consultarse, con toda probabilidad, las conversaciones grabadas en el interior del Congreso. Está por ver si se relevan datos o conversaciones del papel que tuvo el entonces rey Juan Carlos I.

En 2025, el Gobierno español aprobóun proyecto de Ley de Información Clasificada, que pretende sustituir a la ley franquista de secretos oficiales, aunque esta solo afectará a los documentos clasificados hasta 1980. El proyecto fue remitido al Congreso de los Diputados y se encuentra ahora en tramitación. Con la nueva norma, la información reservada se publicará automaticamente pasados 45 años.