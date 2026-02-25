Javier Remírez pide que se desclasifiquen los documentos sobre Montejurra, Mikel Zabalza y los Sanfermines'78
El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha valorado positivamente que se haya desclasificado la información sobre el intento de golpe de estado, pero ha instado a que también se desclasifique la documentación sobre los sucesos de Montejurra de 1976, los Sanfermines de 1978 o la muerte de Mikel Zabalza en 1985.
En 1976, durante los tradicionales actos del Partido Carlista en el monte navarro de Montejurra, se produjo un titoteo en el que murieron dos personas, Ricardo García Pellejero y Aniano Jiménez Santos; mientras que, en los Sanfermines de 1978, el joven Germán Rodríguez murió por disparos de la policía tras los incidentes que comenzaron en la plaza de toros.
Por su parte, Mikel Zabalza fue encontrado muerto en el río Bidasoa tras ser detenido y conducido al cuartel de la Guardia Civil en Intxaurrondo.
Remírez ha declarado en conferencia de prensa que "siempre es positiva para la democracia" una desclasificación de información, ya que permite "entender mejor los hechos del pasado", algo que es "propio de democracias maduras".
El Gobierno de Navarra, ha dicho, insta a que se avance en la elaboración de una nueva normativa sobre secretos oficiales, ya que la vigente data de 1968, "en plena dictadura franquista".
