UEMA presenta una estrategia territorial que propone un cambio de rumbo en el proceso de revitalización del euskera

La Mancomunidad de Municipios Vascoparlantes, UEMA, ha presentado el documento ‘Lurralde Estrategia euskararentzat’ (Estrategia Territorial para el euskera), que propone un cambio de rumbo en la política lingüística y en el proceso de reactivación del euskera para que el territorio más euskaldun sea "el motor de la reactivación del euskera".

Toda la junta directiva de UEMA ha destacado este miércoles en una comparecencia ante los medios en la localidad guipuzcoana de Hernani que la estrategia se basa en la consolidación y protección legal del territorio euskaldún, reconociéndolo como un ámbito clave para el futuro del euskera.

El presidente de UEMA, Martin Aramendi, ha afirmado que "el trabajo realizado en las últimas décadas ha permitido que el euskera haya dado pasos significativos en el conocimiento y en los ámbitos formales". Sin embargo, ha lamentado que los datos y tendencias sociolingüísticas demuestran que en las zonas donde el euskera está más fuerte también se manifiestan signos de debilitamiento "preocupantes". "Según los últimos estudios, además, los cambios que se están produciendo en el uso cercano, en la transmisión y en la tipología de los hablantes pueden poner en peligro el ámbito territorial en el que predomina el euskera", ha añadido.

En este contexto, la estrategia que ha presentado UEMA tiene una base clara: "Los ‘arnasguneak’ y los territorios euskaldunes son claves para el euskera, y su protección y consolidación es imprescindible para que incidan en todo el territorio del euskera y sean motor en su revitalización".

La estrategia se basa en dos ideas principales: por un lado, su prioridad es revertir y poner en vías de fortalecimiento el declive de los ‘arnasguneak’ y del territorio más euskaldún, y por otro, planificar la política lingüística desde un punto de vista territorial, “lo que podría acelerar y hacer más eficaz el proceso de revitalización del euskera”.

UEMA considera que los esfuerzos realizados en el territorio más euskaldún tienen un mayor impacto en su uso y en la consolidación de la comunidad. Por ello, cree que habría que mejorar la eficiencia de los recursos públicos, reconociendo la importancia que corresponde a estos espacios, protegiéndolo legalmente y convirtiéndolo en un fuelle para la revitalización del euskera.

Cinco criterios

Para ello, la estrategia territorial de UEMA ha propuesto cinco criterios generales como base de la nueva política lingüística. Así lo ha dado a conocer el alcalde de Leitza, Dabid Anaut.

En primer lugar, ha destacado que hay que incidir en todos los ámbitos territoriales del euskera, reforzando el esfuerzo y desarrollando estrategias adecuadas en todos los lugares, y, en segundo lugar, poner en marcha políticas adecuadas a la realidad sociolingüística de cada ámbito.

El tercer criterio general es que hay que reconocer el papel motor y de liderazgo del territorio más euskaldún, que "irradia el euskera al resto". En cuarto lugar, la estrategia requiere una atención especial para estas zonas, especialmente los ‘arnasguneak’, y su protección legal para su ampliación y consolidación. Por último, propone que el territorio más euskaldún debe convertirse en un recurso estratégico para la euskaldunización del resto de zonas y la revitalización del euskera.

Para la aplicación de estos criterios, la estrategia presentada por UEMA propone definir una zona de especial protección y promoción. En este sentido, la concejala de Busturia, Maitane Zearreta, ha explicado que "este espacio de protección y promoción debería definir en primer lugar el territorio euskaldún, buscando seguir geográficamente un territorio en el que predomine el euskera a medio-largo plazo, que sea notorio demográfica y sociolingüísticamente sólido. Por otro lado, tanto en este amplio espacio como en la zona que queda fuera de él, también sería útil definir las diferentes tipologías que pueden existir en el interior".

Asimismo, junto a los cinco criterios generales, la estrategia presentada este martes define tres grandes direcciones para incidir en el territorio más euskaldún: el salto a las políticas integrales; las políticas lingüísticas avanzadas en educación, cultura, medios de comunicación, ocio y euskaldunización de adultos, adaptadas a la realidad sociolingüística; el empoderamiento de las personas vascoparlantes y el fortalecimiento de la conciencia lingüística para garantizar las comunidades sólidas y comprometidas en los ‘arnasguneak’ y en los municipios euskaldunes.

La estrategia prevé a corto plazo impulsar dos grandes instrumentos para avanzar. En primer lugar, está el desarrollo de un marco legal adecuado para consolidar y proteger el espacio más euskaldún, para superar los obstáculos derivados de la judicialización y garantizar la protección jurídica para la realización de políticas más audaces en este ámbito. En segundo lugar, diseñar el Plan Integral de Consolidación del Territorio Euskaldún, que incluirá conjuntos organizados de políticas, estrategias y acciones, en colaboración con las instituciones públicas y los agentes sociales. Los siguientes pasos son la elaboración del diagnóstico, la definición de prioridades y el consenso de objetivos y vías de seguimiento y evaluación.

Una propuesta abierta

UEMA ha destacado en su comparecencia que el documento presentado es una propuesta abierta. Aramendi ha señalado que "desde hoy queremos compartir y enriquecernos con las instituciones públicas, partidos políticos, sindicatos y agentes sociales de Euskal Herria, tratando de llegar a un consenso básico y amplio".

Así, ya tienen previstas las primeras reuniones relacionadas con los partidos, asociaciones a favor del euskera y diversos agentes con los que UEMA comenzará a consensuar las bases de la estrategia.

Como institución pública que agrupa a 120 municipios euskaldunes y que representa al territorio vascoparlante de 350.000 habitantes, UEMA quiere asumir la responsabilidad de garantizar el futuro del territorio más euskaldún. El objetivo es claro: proteger, consolidar y expandir el ámbito territorial en el que predomina el euskera, para con ello fomentar la revitalización del euskera.

Martin Aramendi ha recordado que "hay otros agentes que también están trabajando con la más firme voluntad de revitalizar el euskera, viendo que el euskera está en una encrucijada y convencidos de que la política lingüística necesita un cambio de rumbo. Por ejemplo, Euskalgintza ha trabajado mucho en los últimos meses en la elaboración de nuevas propuestas y en la divulgación de que el euskera necesita un nuevo renacimiento ".

"UEMA también se ha sumado a estas iniciativas. Por eso, la estrategia territorial viene a consolidarlos y concretarlos, siempre con los ‘arnasguneak’ y los municipios euskaldunes como ejes estratégicos, con la esperanza de que ello dé fuelle al renacimiento y la revitalización que necesita el euskera", ha añadido.