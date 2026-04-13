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El Gobierno Vasco publicará "en tiempo récord" una guía sobre la regularización de personas migrantes

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pertsona migratzaileen erregularizazioari buruzko gida bat argitaratuko du Eusko Jaurlaritzak, "denbora errekorrean"
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EITB

Última actualización

La consejera de Bienestar, Nerea Melgosa, ha anunciado que, tan pronto como se conozca "el texto definitivo" que aprobará el ejecutivo español para la regularización de personas migrantes en situación irregular, elaborará y editará "en tiempo récord" una guía para explicar los requisitos y pasos a seguir en esa tramitación.

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