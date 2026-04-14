El PNV solicitará una ampliación de plazo a la mesa del Parlamento Vasco para la modificación de la Ley de Euskera

EAJ-PNV va a solicitar una ampliación de plazo a la mesa del Parlamento Vasco para la modificación de la Ley de Empleo Público, conocida como Ley de Euskera.

Según ha podido saber EITB, la formación va a proponer una ampliación de dos semanas; una propuesta que deberá acerptar la mesa, en la que hay también representantes de EH Bildu y PSE-EE, además de miembros jeltzales.

"El euskera necesita un acuerdo. Eso es lo más importante para nosotros en este momento", han manifestado desde el partido en una nota, y si bien creen que "ese acuerdo es posible", reconoce que necesitan "más tiempo para lograrlo".

Desde que registrara su propuesta el 20 de junio, el PNV lleva meses negociando con otros partidos, "sobre todo con nuestro socio de Gobierno", el PSE-EE, la modificación de esta ley.

Indica que su propuesta busca "fomentar el uso del euskera y blindar la OPE desde la seguridad jurídica" y añade que es una propuesta realizada "desde el realismo" y que "huye tanto del maximalismo de unos como del inmovilismo de otros".

Asegura que no se va a bajar de la negociación, "vamos a estar hasta el último minuto intentándolo".

"Euskadi necesita un acuerdo y el euskera necesita un acuerdo. Es un tema suficientemente importante como para no darnos por vencidos", zanja.