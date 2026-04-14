El PNV solicitará una ampliación de plazo a la mesa del Parlamento Vasco para la modificación de la Ley de Euskera
La formación jeltzale asegura que el euskera necesita un acuerdo porque es "lo más importante ahora", y, pese a que lleva meses negociando con los otros partidos, reconoce que necesitan más tiempo para lograrlo. "Nuestra propuesta busca fomentar el uso del euskera y blindar la OPE desde la seguridad jurídica", defiende. EH Bildu acusa a PNV y PSE-EE de "priorizar" sus intereses partidistas.
EAJ-PNV va a solicitar una ampliación de plazo a la mesa del Parlamento Vasco para la modificación de la Ley de Empleo Público, conocida como Ley de Euskera.
Según ha podido saber EITB, la formación va a proponer una ampliación de dos semanas; una propuesta que deberá acerptar la mesa, en la que hay también representantes de EH Bildu y PSE-EE, además de miembros jeltzales.
"El euskera necesita un acuerdo. Eso es lo más importante para nosotros en este momento", han manifestado desde el partido en una nota, y si bien creen que "ese acuerdo es posible", reconoce que necesitan "más tiempo para lograrlo".
Desde que registrara su propuesta el 20 de junio, el PNV lleva meses negociando con otros partidos, "sobre todo con nuestro socio de Gobierno", el PSE-EE, la modificación de esta ley.
Indica que su propuesta busca "fomentar el uso del euskera y blindar la OPE desde la seguridad jurídica" y añade que es una propuesta realizada "desde el realismo" y que "huye tanto del maximalismo de unos como del inmovilismo de otros".
Asegura que no se va a bajar de la negociación, "vamos a estar hasta el último minuto intentándolo".
"Euskadi necesita un acuerdo y el euskera necesita un acuerdo. Es un tema suficientemente importante como para no darnos por vencidos", zanja.
EH Bildu acusa a PNV y PSE-EE de "priorizar" sus intereses en vez de blindar el sistema de perfiles lingüísticos
El parlamentario de EH Bildu, Josu Aztiria, ha reprochado al PNV y al PSE-EE que a la hora de afrontar la reforma legal sobre los requisitos lingüísticos de las Ofertas de Empleo Público (OPE), estén "priorizando" sus intereses partidistas, buscando minimizar el supuesto coste político que creen que esta reforma les pudiera suponer, en lugar de centrarse en las "necesidades" y la "seguridad jurídica" del euskera.
Aztiria ha reiterado la disposición y la voluntad de EH Bildu para consensuar la reforma, y ha instado al PNV y al PSE-EE a "no perder esta oportunidad de avanzar en la revitalización del euskera". "Nuestra mano, en todo caso, sigue tendida y, si hay voluntad, todavía estamos a tiempo de llegar a un acuerdo”, ha manifestado.
Ante la previsible ampliación de plazo para la presentación de enmiendas a esta reforma, Aztiria ha afirmado que EH Bildu no se opone a esta extensión. No obstante, ha subrayado que no se trata de un problema de tiempo, sino de "voluntad" por parte del PNV y el PSE-EE para acordar esta cuestión con su grupo.
A juicio de Aztiria, "hay bases sobre las que edificar un acuerdo político amplio". En este sentido, ha considerado que un pacto entre el PNV, el PSE y EH Bildu en torno a esta reforma se debería articular en torno a tres principios: "igualdad entre las dos lenguas oficiales, respeto a los derechos lingüísticos del conjunto de la ciudadanía, y flexibilidad y progresividad a la hora de desarrollar ese proceso". Por ello, ha considerado "difícilmente comprensible" la actitud de PNV y PSE-EE en este debate, al haber dejado a EH Bildu "fuera de la negociación".
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