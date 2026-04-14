Enplegu Publikoaren Legea eztabaidatzeko epea bi aste luzatzea onartu du Eusko Legebiltzarreko Mahaiak

EAJk eskatu du epea luzatzea, negoziaziorako "denbora gehiago behar" duela eta. Jeltzaleek esan dutenez, akordio "errealista" bilatuko du, batzuen "maximalismoaren" eta besteen "immobilismoaren" aurrean.  EH Bilduk, berriz, dio borondatea dela behar dela, ez denbora. 

Eusko Legebiltzarreko Mahaia. Artxiboko argazkia.
EITB

Enplegu Publikoaren Legeari —Euskararen Legea deritzonari— zuzenketak aurkezteko epea bi aste luzatzea onartu du Eusko Legebiltzarreko Mahaiak, EAJk egindako eskariari erantzunez. 

"Euskarak akordio bat behar du. Hori da guretzat une honetan garrantzitsuena", adierazi du alderdi jelzaleak ohar batean, eta "akordio hori posible" dela uste badute ere, "lortzeko denbora gehiago behar" dutela aitortu dute.

EAJren arabera, euren proposamenak "euskararen erabilera sustatzea eta LEPak segurtasun juridikoaren bidez blindatzea" bilatzen du; "errealismotik" egindako proposamena dela gaineratu du, "batzuen maximalismotik zein besteen immobilismotik" urrun. Ziurtatu duenez, ez du negoziazioa utziko, "azken minutura arte" saiatuko da.

"Euskadik akordio bat behar du eta euskarak akordio bat behar du. Gai oso garrantzitsua da, eta ezin dugu amore eman", esan dute jeltzaleek. 

Egun, Eusko Legebiltzarrean EAJren EH Bilduren proposamen bana dago tramitazio bidean, eta ez batak ez besteak ez du adostasun nahikorik aurrera egiteko, oraingoz. 

EAJk ziurtatu du hilabeteak daramatzala "alderdiekin negoziatzen", batez ere sozialistekin, akordio bat lortzeko. 

EH Bildu: "Borondatea da gakoa, ez denbora"

Bere aldetik, Josu Aztiria EH Bilduren legebiltzarkideak EAJri eta PSE-EEri aurpegiratu die interes alderdikoiak lehenestea hizkuntza-eskakizunak blindatzearen aurretik, "koste politikoa minimizatu nahian"

Lege erreforma adosteko koalizioa prest eta borondatez dagoela berretsi du gaur EH Bilduren legebiltzarkideak. Ildo horretan, hizkuntza-eskakizunen sistema blindatzea adosteko aukera mahai gainean dago, eta horri heltzeko eskatu die EAJri eta PSE-EEri. EH Bilduren eskuak luzaturik jarraitzen duela, eta, borondatea baldin badago, oraindik ere lege erreforma adosteko garaiz daudela azpimarratu du. 

EH Bilduren arabera, zuzenketak aurkezteko epea luzatzea positiboa izango da negoziatzeko borondatea baldin badago. "Hori da gakoa, ez denbora, orain arte astia izan dugu, baina ez dute baliatu EH Bildurekin negoziatzeko”, gehitu du. 

Aztiriaren esanetan, oinarriak egon badaude "akordio politiko zabala lortzeko": bi hizkuntza ofizialen arteko berdintasuna, herritar guztien hizkuntza eskubideak errespetatzea eta prozesuaren malgutasuna eta progresibitatea. Hori horrela, ulergaitza egiten zaio EAJk eta PSE-EEk eztabaida horretan darabilten jarrera, "hasieratik EH Bildu negoziaziotik kanpo" utzi dutelako. 

