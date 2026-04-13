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El PP vasco acusa a los jeltzales de "ceder el testigo a la izquierda radical", y pone como ejemplo el apoyo del PNV a Iriart en Iparralde

Rueda de prensa de Javier de Andrés, presidente del PP vasco
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskadiko PPk "ezker erradikalari lekukoa ematea" egotzi die jeltzaleei, eta horren adibide jarri du EAJk Iriarti Iparraldean emandako babesa
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EITB

Última actualización

En rueda de prensa en Vitoria-Gasteiz, el presidente del PP vasco Javier de Andrés ha criticado que "no se puede entender que el PNV esté en la centralidad y sus votos acaben siempre en Bildu", en referencia al apoyo de los nacionalistas para la elección de Alain Iriarte, de EH Bai, al frente de la Mancomunidad de Iparralde. 

Alain Iriart, elegido presidente de Euskal Hirigune Elkargoa
Iparralde PP Vasco EAJ-PNV EH Bildu Política

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