Alain Iriart (EH Bai) presidirá en adelante la Mancomunidad de Iparralde y tomará el relevo al hasta ahora presidente Jean-René Etchegaray. El alcalde de Hiriburu (Lapurdi) ha obtenido 119 votos en segunda votación y ha superado la mayoría absoluta exigida (114 sufragios).

En esta segunda votación, parecen haber sido claves (el voto es secreto) los apoyos recibidos en primera votación por el alcalde de Kanbo (Lapurdi) y candidato jeltzale, Peio Etxeleku (49 sufragios), ya que para la segunda ha retirado su candidatura y ha anunciado que iba a votar a favor de Iriart.

Palabras de agradecimiento para Etchegaray y Etxeleku

"Mila esker handi bat denei". Iriart, visiblemente emocionado, ha iniciado con estas palabras en euskera (el resto lo ha realizado en francés) su discurso tras ser proclamado presidente. Según ha admitido, "ni por un segundo había imaginado que estaría en este lugar". Seguidamente, ha querido agradecer a Jean-René Etchegaray su labor al frente de la institución. "Gracias de nuevo y felicidades, Jean-René Etchegaray, por la labor que has realizado en estos casi 10 años". Los 232 electos han ovacionado al alcalde de Baiona con un largo aplauso.

Iriart también ha tenido palabras de agradecimiento para Peio Etxeleku. "Has anunciado que me votarías. Al final, vosotros (los 232 electos) habéis elegido", ha destacado.

El político de la izquierda abertzale ha abogado por la unidad. "Haremos el camino juntos. Somos diferentes, pero no une el servicio a la comunidad", ha señalado, para añadir, poco después, que "nosotros no trabajamos por nosotros, si no por el interés general".

Iriart ha anunciado que dejará la alcaldía de Hiriburu. Según sus palabras, "tengo un fuerte compromiso personal" con la institución que dirigirá en adelante.

Otegi: "Es un hecho histórico"

Arnaldo Otegi, secretario general de EH Bildu (partido hermano de EH Bai en Hegoalde), ha estado en Baiona para asistir a la proclamación del nuevo presidente de la Mancomunidad de Iparralde, y demostrar, según ha destacado, que "Euskal Herria no es Araba, Gipuzkoa y Bizkaia; Euskal Herria es mucho más".

En declaraciones a los medios tras la elección de Iriart, Otegi ha calificado de "histórico" y de "sueño cumplido" que "por primera vez, una institución importante del país esté presidida por un militante abertzale y de izquierdas".