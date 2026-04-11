Alain Iriart hautatu dute Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari

Hiriburuko (Lapurdi) ezker abertzaleko auzapeza bederatzi urtez lehendakari izan den Jean-Rene Etchegarayri gailendu zaio. Bigarren bozketan lortu du Iriartek Lehendakaritza, aurrenekoan ezein hautagaik ez baitu gehiengo osorik lortu. Iriartek alkate izateari utziko diola iragarri du, Elkargoan buru-belarri aritzeko. 

Aldaketa Euskal Hirigune Elkargoko buruzagitzan. Aurrerantzean, Alain Iriart izango da lehendakari, Jean-Rene Etchegarayren ordez. Bigarren bozketan lortu du Lehendakaritza EH Baiko Hiriburuko (Lapurdi) auzapeza ere badenak. 119 boto eskuratu ditu, beharrezkoa zuen gehiengo absolutua (114 boto) gaindituta. Baionako auzapez zentrista denak, bere aldetik, 102 boto erdietsi ditu. 

Ematen du (botoa sekretua da) bigarren bozketan gako izan direla aurrenekoan Peio Etxeleku EAJko kide eta Kanboko auzapezaren alde egin duten hautetsien botoak. Izan ere, Etxelekuk hautagaitza erretiratu, eta "pertsonalki" ezker abertzaleko hautagaiaren alde egingo duela iragarri du. Babes horri esker gainditu du Iriartek gehiengo osoaren langa. 

Eskerrak Etchegarayri eta Etxelekuri

"Mila esker handi bat denei", euskarazko hitzokin abiatu du Iriartek, nabarmen hunkituta, bere hitzaldia (frantsesez egin du dena). Aitortu duenez, "segundo bakar batez ere ez nuen imajinatzen hemen egongo nintzatekeela". Ondoren, eskerrak eman dizkio Jean-Rene Etchegaray 2017tik, Elkargoa sortu zenetik, lehendakari izan denari. "Eskerrik asko eta zorionak Jean-Rene Etchegaray ia 10 urteotan egin duzun lanagatik". Hautetsiek txalo zaparrada bat eskaini diote Baionako auzapezari. 

Segidan, Etxeleku jeltzaleari ere eman dizkio eskerrak Iriartek. "Nire alde bozkatuko duzula iragarri duzu. Azkenean, zuok (232 hautetsiek) aukeratu duzue", erantsi du. 

Iriartek batasunerako deia egin du. "Bidea elkarrekin egingo dugu. Ezberdinak gara, baina komunitatearen zerbitzupean gaude", esan du, eta honakoa erantsi du: "Guk ez dugu gugatik lan egiten, interes orokorraren alde baizik". 

Gainera, Hiriburuko alkate izateari utziko diola iragarri du Iriartek, eta datozen egunetako trantsizioa prestatuko duela. Izan ere, Elkargoarekiko "konpromiso pertsonal handia" duela adierazi du. 

Lehen bozketan, Etchegaray izan da garaile, baina gehiengo osotik urrun

Bilkura 09:00etan hasi dute, lau hautagai zirela: Jean-Rene Etchegaray, Alain Iriart, Peio Etxeleku eta Pascal Lesellier. Lehen bozketan, ezein hautagaik ez du lortu beharrezkoa zuen gehiengo osoa. Hauxe izan da bozketa horren emaitza: Etchegarayk 99 boto lortu ditu; Iriartek, 80; Etxelekuk, 49; eta Lesellierrek, 1. Ondoren, 15 minutuko etenaldia egin ostean, Etxelekuk eta Lesellierrek adierazi dute ez zirela bigarren itzulira aurkeztuko, eta lehenak Iriarten alde bozkatuko zuela iragarri du.

