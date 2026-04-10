Euskal Hirigune Elkargoak larunbatean hautatuko du lehendakaria, eta gutxienez lau hautagai izango dira

09:00etan bilera hasi arteko epea duten arren, lau dira, momentuz, Elkargoa gidatzeko nahia adierazi dutenak: Jean Rene Etchegaray, Baionako auzapeza eta Elkargoko lehendakaria orain arteko bi agintaldietan; Alain Iriart, Hiriburuko ezker abertzaleko auzapeza; Peio Etxeleku, Kanboko auzapez jeltzalea, eta Pascal Lesellier, Baionako eskuin muturreko hautetsia.

Euskal Hirigune Elkargoaren bilkura bat.
EITB

Martxoko udal hauteskundeen ondotik, Euskal Hirigune Elkargoaren kontseilu berria larunbat honetan, apirilaren 11n, bilduko da, eta bertan erabakiko du nor izango den Elkargoraren buru datozen urteetan.

09:00etan hasiko da bilkura, eta hasierako eztabaidan hautagai bakoitzak tartea izango du bere proposamenak aurkezteko. Hala ere, 232 hautetsiek edozein elkargokideren aldeko botoa eman ahal izango dute, hautagai izan ala ez. Bilkura hasi bitarteko epea dute hautetsiek hautagaitza aurkezteko; orain arte, lau dira Elkargoko presidente izateko nahia publikoki adierazi dutenak.

Jean Rene Etchegaray (Renaissance, Baionako auzapeza) Elkargoaren egungo lehendakariak hirugarrenez aurkeztu du hautagaitza. Euskal Elkargoak orain arte jorratutako bideari eusteko asmoz eta zerbitzu publikoak herri txikietara iritsarazteko xedez aurkeztu du bere burua, “zentroko hautagai bakar” gisa. Kostaldearen eta barnealdearen oreka faltaren auzia onartuta, bide horretan lan egiteko lehendakariordetza bat sortuko duela iragarri du. "Auzapezekin eta Elkargoko lurralde ordezkaritzekin harreman zuzena izateko lehendakariorde bat izendatuko dut, batez ere udalerri ttipietako alkateen ahotsa entzun dadin. Mezuak entzuten ditut, horra froga", esan zuen Etchegarayk bere hautagaitza aurkeztu zuenean.

Elkargoaren orain arteko bi agintaldietan hautagai bakarra izana zen Etchegaray, baina, oraingoan, gutxienez beste hiru hautagai izango ditu lehian. Hala, parean izango du Alain Iriart (EH Bai, Hiriburuko auzapeza). Ezkerreko abertzalea deszentralizazioaren aldekoa da (politikoa, administratiboa nahiz ekonomikoa), eta, Etchegarayk bezala, kostaldearen eta barnealdearen arteko oreka du jomugan. Hori dela eta, beharrezkotzat jo du kostaldean tentsioa arintzeko barnealdea garatzea, besteak beste, etxebizitza soziala eta aktibitate ekonomikoa sustatuz. Halaber, lehendakari hautatua izanez gero, Hiriburuko auzapez kargua utziko lukeela iragarri du.  

Hautagaitza aurkeztu du Peio Etxaleku EAJko kide eta Kanboko auzapezak ere. Lurralde desorekak zuzentzearen aldeko jarrera iragarri du. Elkargoaren “bigarren fase” batera pasatu eta Frantziako Estatuak lurraldeen kohesiorako diseinatua duen SCoT (Lurralde Koherentzia Eskema) estrategia martxan jartzea bilatuko luke,  ehun ekonomikoa garatu, dibertsifikatu eta orekatzeko. Deszentralizaziorako proposamena da berea, hautetsiei erabakimena emateko, gastuak murrizteko eta barnealdeari “merezi duen lekua” emateko.

Azken orduan iragarri du bere hautagaitza Pascal Lesellier (RN, Batasun Nazionala) Baionako eskuin muturreko hautetsiak ere. Elkargoan auzapezak kasik botererik gabe geratu direla salatzeko aurkeztu dela azaldu du.

Iparralde Ipar Euskal Herriko Hauteskundeak 2026 Jean-René Etchegaray Alderdi Politikoak Politika

