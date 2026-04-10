La Mancomunidad de Iparralde elegirá el sábado a su nuevo presidente, con al menos cuatro aspirantes en liza

Tras las elecciones municipales de marzo, el nuevo consejo de Euskal Hirigune Elkargoa, la Manconumidad de Iparralde, se reunirá el sábado 11 de abril para, entre otras cosas, elegira a la persona que presidirá el órgano en los próximos años.

La sesión comenzará a las 09:00 horas y en el debate inicial cada candidato tendrá margen para presentar sus propuestas, si bien los 232 electos podrán votar a favor de cualquier miembro del consejo, sea o no candidato. Todas las personas electas tienen de plazo hasta el inicio de la sesión para presentar su candidatura y, de momento, son cuatro los que han manifestado públicamente su deseo de presidir la Mancomunidad.

El actual presidente de la Mancomunidad, Jean Rene Etchegaray (Renaissance, alcalde de Bayona), ha presentado su candidatura por tercera vez. Se presenta como el "único candidato de centro" con un proyecto continuista y con el foco puesto en hacer llegar los servicios públicos a las pequeñas localidades. Consciente del desequilibrio entre la costa y el interior, ha anunciado que, de ser elegido, creará una Vicepresidencia para trabajar en ese ámbito. "Nombraré vicepresidente para el contacto directo entre alcaldes y las delegaciones territoriales de la Mancomunidad, sobre todo para que la voz de los alcaldes de municipios pequeños sea escuchada". Escucho los mensajes, he ahí la prueba", señaló Etchegaray al presentar su candidatura.

Jean René Etchegaray había sido candidato único en los dos mandatos previos, pero, en esta ocasión, se enfrentará a, al menos, otros tres candidatos, entre ellos, Alain Iriart (EH Bai, alcalde de Hiriburu), que aboga por la descentralización (política, administrativa y económica) y, al igual que Etchegaray, por un equilibrio entre la costa y el interior. Para ello ve necesario desarrollar el interior fomentando, entre otras cosas, la viviend social y la actividad económica, para poder mitigar así la tensión en la zona costera. Ha anunciado asímismo que si es elegido presidente dejará la alcaldía de Hiriburu.

También ha presentado su candidatura Peio Etxaleku (PNV, alcalde de Kanbo), que apuesta por corregir los desequilibrios territoriales, pasando a una "segunda fase" de la Mancomunidad y poniendo en marcha la estrategia SCoT (Esquema de Coherencia Territorial) diseñada por el Estado francés para desarrollar, diversificar y equilibrar el tejido económico.

A última hora ha anunciado su candidatura Pascal Lesellier (RN, Unión Nacional), concejal de extrema derecha de Baiona, que se presenta candidato para denunciar la pérdida de poder de los alcaldes.