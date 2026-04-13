La exmujer de Koldo afirma que Ferraz era “muy rígido” con los gastos y exigía tickets para reembolsos en efectivo
El juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama ha continuado este lunes con nuevas declaraciones testificales centradas en la gestión de gastos y el funcionamiento interno del PSOE durante la etapa investigada.
La exmujer de Koldo García, Patricia Uriz, ha asegurado que la sede socialista en Ferraz era “muy rígida” a la hora de reembolsar gastos, exigiendo siempre tickets y justificantes, y que las devoluciones se realizaban “en efectivo”. Según su testimonio, los gastos se registraban en hojas de cálculo y se entregaban con sus recibos correspondientes para su compensación.
Uriz también ha negado reconocer los mensajes investigados por la Guardia Civil en los que supuestamente se utilizaban términos como “chistorras”, “soles” o “lechugas” para referirse a dinero en metálico, afirmando que no encajan con su forma de expresarse.
Durante la jornada, otros testigos han descrito dinámicas de pagos en efectivo, la existencia de fondos diferenciados para gastos del Ministerio y del partido, y operaciones vinculadas al entorno de Aldama, mientras uno de sus socios ha optado por no declarar. Asimismo, se han abordado episodios relacionados con contrataciones, viajes y presuntas gestiones de influencia en el marco de la investigación sobre contratos de mascarillas durante la pandemia.
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