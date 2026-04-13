Koldoren emazte ohiak esan du Ferraz “oso zorrotza” zela gastuen itzulketekin, eta eskatu egiten zituela tiketak

Patricia Urizek Abalos, Koldo Garcia eta Aldamaren aurkako epaiketan deklaratu du, eta ukatu egin du dirua aipatzeko hizkera kodetua erabiltzen zuela; beste lekuko batzuek, berriz, eskudiruz egindako ordainketak eta maskaren auziarekin lotutako operazioak azaldu dituzte.

MADRID (ESPAÑA), 13/04/2026.- Patricia Úriz, exmujer del exasesor de Ábalos, Koldo García a su llegada al Tribunal Supremo en Madrid donde se retoma este lunes el juicio por presunta corrupción al exministro José Luis Ábalos con una jornada en la que podrían volver a salir alusiones a dinero en efectivo en la sede del PSOE, al estar citada la expareja de su exasesor Koldo García, que afirmó que fue a recoger el reintegro de gastos. EFE/ Zipi
Agentziak | EITB

Jose Luis Abalos Espainiako ministro ohiaren, Koldo Garcia haren aholkulari ohiaren eta Victor de Aldama enpresariaren aurkako epaiketak Auzitegi Gorenean jarraitu du gaur, eta gastuen kudeaketari eta PSOEren barne-funtzionamenduari buruzko lekukoen adierazpenak izan dira.

Koldo Garciaren emazte ohi Patricia Urizek adierazi du PSOEren Ferrazeko egoitza “oso zorrotza” zela gastuen itzulketak egiteko, eskatu egiten zituztela tiketak eta frogagiriak, eta ordainketak “eskudirutan” egiten zirela. Haren arabera, gastuak kalkulu-orrietan erregistratzen ziren, eta, ondoren, ordainagiriekin batera aurkezten ziren, itzulketa jasotzeko.

Era berean, Urizek ukatu egin du Guardia Zibilak ikertutako mezuetan agertzen den hizkera kodetua erabili izana; horietan “txistorrak”, “eguzkiak” eta “letxugak” zerabiltzaten zituzten diruaz hitz egiteko. Haren esanetan, ez datoz bat bere mintzatzeko moduarekin.

Jardunaldian zehar, beste lekuko batzuek ere eskudiruz egindako ordainketen dinamikak, Ministerioaren eta alderdiaren gastuak bereizteko sistemak eta Aldamaren inguruko ustezko operazioen gaineko testigantzak eman dituzte. Halaber, lekuko batek deklaratzeari uko egin dio. Era berean, kontratazioekin, bidaiekin eta ustezko eragin-sareekin lotutako gertakariak ere aztertu dituzte, maskaren kontratuen ikerketaren testuinguruan.

Auzitegi Gorena Psoe Politika

