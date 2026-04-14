El Gobierno Español aprobará hoy la regularización extraordinaria de migrantes
El Gobierno de España prevé aprobar este martes la regularización extraordinaria para medio millón de migrantes después de más de dos meses desde el anuncio del procedimiento. Así lo adelantó ayer el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, quien precisó que técnicos del Ministerio de Migraciones trabajan contrareloj para ultimar el real decreto tras recibir las observaciones del Consejo de Estado.
En declaraciones a los medios, Bolaños defendió la medida, al asegurar que los potenciales beneficiarios son migrantes "sin derechos y sin hacer aportación alguna ni a la Seguridad Social ni a la Hacienda pública", por lo que se trata de un acción "de justicia" pero que también va a significar mayores recursos para el estado del bienestar.
Aunque en términos generales, el dictamen del Consejo de Estado avala la medida por su potencial integrador y los beneficios que supondrá para el conjunto del Estado español, hace algunas observaciones para mejorar el texto, una de ellas relativa a la flexibilidad que ofrece el texto para acreditar la ausencia de antecedentes penales.
Este recoge que, de forma excepcional, si un potencial beneficiario no consigue su certificado de antecedentes penales en el plazo de un mes, lo podrá recabar el Gobierno de España y, si este no lo consigue en otro mes, bastará con aportar una declaración responsable del interesado.
Sin embargo, el órgano consultivo advierte de que esta fórmula, la de la declaración responsable, resulta "inadecuada" para un proceso masivo de tramitación que afectará a un número muy elevado de personas y permite "relajar injustificadamente la diligencia que cabe razonablemente exigir a los beneficiarios de ese proceso".
Plazo de tramitación
En cuanto a la autorización, será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el Estado y para cualquier sector. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la incorporación posterior a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería.
DECRETO
Las claves de la regularización extraordinaria de personas migrantes del Gobierno español
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