Las claves de la regularización extraordinaria de personas migrantes del Gobierno español
El Gobierno español ha puesto en marcha una regularización extraordinaria dirigida a personas migrantes que ya se encuentran en España y que cumplen una serie de requisitos.
Estas son las principales claves de la medida:
Quiénes podrán acogerse
La regularización se dirige, por un lado, a personas solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025 y, por otro, a quienes acrediten una permanencia mínima de cinco meses en España antes de esa fecha. En todos los casos, será necesario no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público, conforme al Estado de Derecho.
Cómo se acreditará la estancia
La permanencia en el Estado español podrá demostrarse mediante cualquier documento público, privado o una combinación de ambos, como el padrón, informes médicos, certificados de asistencia a recursos sociales, contratos de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte.
Tipo y duración de la autorización
La medida contempla una autorización de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio y para cualquier sector. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá, posteriormente, incorporarse a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería, favoreciendo una integración progresiva y estable.
Protección de la unidad familiar
La regularización permitirá la tramitación simultánea de hijos e hijas menores de edad que ya se encuentren en España. En estos casos, la autorización tendrá una vigencia de cinco años.
Plazos y efectos laborales
El plazo máximo de tramitación será de tres meses, aunque con la mera admisión a trámite de la solicitud, que deberá resolverse en un máximo de 15 días, las personas solicitantes podrán empezar a trabajar desde el primer día.
Las solicitudes podrán presentarse a partir de principios de abril, una vez culminen los trámites del real decreto, y el plazo permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026.
Por qué ahora
La iniciativa retoma el espíritu de la iniciativa legislativa popular respaldada por más de 700.000 firmas, cuya toma en consideración contó con un amplio apoyo parlamentario. Se trata, además, de la primera gran medida del Plan de Integración y Convivencia, dentro de una estrategia orientada a promover una migración regular, segura y ordenada.
Antecedentes y efectos esperados
Las regularizaciones extraordinarias han sido una práctica habitual en la gestión migratoria, con antecedentes tanto en el Estado español como en otros países de la Unión Europea. La evidencia empírica señala que estos procesos mejoran la integración laboral, aumentan la recaudación fiscal y reducen la informalidad, beneficiando al conjunto de la sociedad, a las personas trabajadoras y a las empresas.
