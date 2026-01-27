DEKRETUA
Espainiako Gobernuaren migratzaileen ezohiko erregularizazioaren gakoak

Ministroen Kontseiluak dagoeneko Espainiako Estatuan bizi diren migratzaileak erregularizatzeko izapideak hasi ditu. Neurria errege-dekretu bidez aterako da aurrera, haien integrazioa indartzeko, eskubideak bermatzeko eta ezkutuko ekonomia murrizteko.

Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuak ezohiko erregularizazioa jarri du martxan, dagoeneko Espainian dauden eta baldintza batzuk betetzen dituzten migratzaileentzat. 

Hauek dira neurriaren gako nagusiak:

Nortzuek jaso ahal izango dute

Erregularizazioa, alde batetik, eskaera 2025eko abenduaren 31 baino lehen aurkeztu duten nazioarteko babesaren eskatzaileei zuzentzen zaie, eta, bestetik, data hori baino lehen Espainian gutxienez bost hilabetez egon direla egiaztatzen dutenei. Kasu guztietan, beharrezkoa izango da aurrekari penalik ez izatea eta ordena publikorako mehatxua ez izatea, Zuzenbide Estatuaren arabera.

Nola egiaztatuko da egonaldia?

Espainiako Estatuan egotea edozein dokumentu publiko edo pribaturen bidez frogatu ahal izango da, edo bien konbinazio baten bidez, hala nola errolda, txosten medikoak, gizarte-baliabideei laguntzeko ziurtagiriak, alokairu-kontratuak, diru-bidalketen egiaztagiriak edo garraio-txartelak.

Baimenaren mota eta iraupena

Neurriak lan-baimena duen egoitza-baimena aurreikusten du, lurralde osoan eta edozein sektoretan erabiltzeko. Hasierako baimenak urtebeteko indarraldia izango du eta, ondoren, Atzerritarrei buruzko Erregelamenduko figura arruntetan sartzeko aukera emango du, integrazio progresiboa eta egonkorra bultzatuz.

Familia-unitatearen babesa

Erregularizazioak aukera emango du jada Espainian dauden seme-alaba adingabeak aldi berean izapidetzeko. Kasu horietan, baimenak bost urteko indarraldia izango du.

Laneko epeak eta ondorioak

Izapidetzeko gehieneko epea hiru hilabetekoa izango da, baina eskaera izapidetzeko onartze hutsarekin (gehienez ere 15 eguneko epean ebatzi beharko da), eskatzaileak lehenengo egunetik hasi ahal izango dira lanean

Eskaerak apirilaren hasieratik aurrera aurkeztu ahal izango dira, errege-dekretuaren izapideak amaitu ondoren, eta epea 2026ko ekainaren 30era arteegongo da zabalik.

Zergatik orain?

Ekimenak 700.000 sinadura baino gehiagok babestutako legegintzako herri-ekimenaren espirituari heltzen dio, eta aintzat hartzea Parlamentuan babes zabala izan zuen. Gainera, Integrazio eta Bizikidetza Planaren lehen neurri handia da, migrazio erregular, seguru eta ordenatu bat sustatzera bideratutako estrategia baten barruan.

Aurrekariak eta espero diren ondorioak

Ezohiko erregularizazioak ohikoak izan dira migrazio-kudeaketan, eta aurrekariak izan dituzte bai Espainiako estatuan, bai Europar Batasuneko beste herrialde batzuetan. Ebidentzia enpirikoaren araberaprozesu horiek lan-integrazioa hobetzen dute, zerga-bilketa handitzen dute eta informaltasuna murrizten dute, gizarte osoari, langileei eta enpresei mesede eginez.

