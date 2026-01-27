Migratzaileen ezohiko erregularizazioa onartuko du gaur Espainiako Gobernuak, PSOEren eta Podemosen arteko akordioaren ostean
Bizileku baimena eskatu ahal izateko baldintza izango da 2025eko abenduaren 31 baino lehen estatu espainiarrean gutxienez bost hilabete bizi izana.
Espainiako Gobernuak pertsona migratzaileen ezohiko erregularizazioa onartuko du gaur, Ministroen Kontseiluan, PSOEk eta Podemosek akordioa iragarri eta biharamunean.
Ezohiko erregularizazio prozesu horrek milioi erdi pertsona baino gehiagori eragin diezaieke, Podemosen estimazioen arabera.
Erregulazio eskaera egin ahal izateko hainbat baldintza bete beharko dira: 2025eko abenduaren 31 baino lehen estatu espainiarrean egotea, gutxienez bost hilabete bertan bizi izana eta aurrekari penalik ez izatea.
Espainian gutxienez bost hilabetez bizi izana erakusteko, errolda agiria, medikuen txostenak, argindar, gas edo ur kontratuak, alokairu kontratuak, jaioterrira bidalitako diruaren frogagiriak edo garraio txartelak aurkeztu ahal izango dituzte, besteak beste.
Eskaera tramiterako onartu orduko, automatikoki bertan behera geldituko da pertsona migratzailea bere sorterrira itzularazteko prozedura. Eskaera onartuz gero, urtebeteko bizileku baimena jasoko dute eta epe hori amaitutakoan, Espainiako Atzerritarren Legeak ezarritako ohiko baimena eskatu ahalko dute.
Ezohiko erregularizazio prozesua errege dekretu bidez onartuko du Espainiako Gobernuak, prozedura azkarraren bidez, eta hortaz ez du Diputatuen Kongresuaren berrespenik beharko.
