El Gobierno español aprobará hoy una regularización extraordinaria de personas migrantes tras el acuerdo entre PSOE y Podemos

El Gobierno español aprobará hoy en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de personas migrantes por real decreto tras un acuerdo entre PSOE y Podemos, según han confirmado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esta regularización extraordinaria beneficiará a las personas extranjeras que residen en España antes del 31 de diciembre de 2025 —más de medio millón de personas según estimaciones de Podemos—, que no tengan antecedentes penales y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia.

Para acreditar la residencia en España durante cinco meses, las personas migrantes podrán aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales o documentos como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero, billetes de transporte, entre otros.

En el momento de presentación de la solicitud quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión que pesarán sobre la persona, y cuando se admita a trámite se concederá una autorización de residencia provisional.

Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.

Al ser por real decreto, no tendrá que pasar por la convalidación del Congreso de los Diputados.