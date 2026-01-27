MIGRACIÓN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Gobierno español aprobará hoy una regularización extraordinaria de personas migrantes tras el acuerdo entre PSOE y Podemos

La medida beneficiará a las personas que residen en España desde antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia.
Mujer trabajadora migrante
Una mujer trabajadora migrante. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Migratzaileen ezohiko erregularizazioa onartuko du gaur Espainiako Gobernuak, PSOEren eta Podemosen arteko akordioaren ostean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno español aprobará hoy en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de personas migrantes por real decreto tras un acuerdo entre PSOE y Podemos, según han confirmado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

Esta regularización extraordinaria beneficiará a las personas extranjeras que residen en España antes del 31 de diciembre de 2025 —más de medio millón de personas según estimaciones de Podemos—, que no tengan antecedentes penales y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia.

Para acreditar la residencia en España durante cinco meses, las personas migrantes podrán aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales o documentos como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero, billetes de transporte, entre otros.

En el momento de presentación de la solicitud quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión que pesarán sobre la persona, y cuando se admita a trámite se concederá una autorización de residencia provisional. 

Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.

Al ser por real decreto, no tendrá que pasar por la convalidación del Congreso de los Diputados.

Titulares de Hoy Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Albares acusa al PP de usar "patrañas" para evitar la oficialidad del euskera en la UE

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha acusado al Partido Popular de recurrir a "bulos y patrañas" para evitar que se reconozca la oficialidad del euskera, el catalán y el gallego en la Unión Europea. No obstante, ha considerado que es solo "cuestión de tiempo" materializarlo de tal forma que "tarde o temprano" el euskera será lengua oficial. En declaraciones a Radio Euskadi, el ministro ha valorado que el Ejecutivo español sigue trabajando para conseguirlo y ha asegurado que "ningún Estado" ha mostrado su oposición, aunque algunos han solicitado más tiempo para estudiar "algunos aspectos".
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Xabier Iraola (Sortu): "De querer hacer grandes transformaciones políticas, será necesario combinar el impulso institucional con el impulso popular"

Tras tomar posesión como coordinador de Sortu, Xabier Iraola ha explicado en Euskadi Irratia las claves de la ponencia y la hoja de ruta aprobada por el partido este pasado fin de semana. Iraola considera que, ante los cambios en el mundo global, existen en el País Vasco condiciones sociales y políticas diferenciales que posibilitasn transformaciones profundas. Ha destacado que "ahí es donde Sortu quiere hacer su aportación, en las dinámicas populares, en la colaboración con los agentes populares y los diferentes sectores". 

BILBAO, 25/01/2026.- El presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola (i), y la alcaldesa de Getxo (Bizkaia), Amaia Agirre (d), tras atender a los medios de comunicación este domingo momentos antes de la gala de entrega de los Premios de la Fundación Sabino Arana, que este año han recaído en el exconsejero de Interior y expresidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), entre otros. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

PNV y PSE niegan las informaciones que señalan la responsabilidad de toda la junta de gobierno de Getxo en el derribo del palacete de Getxo

Según informa el diario El Correo, la investigación de la Ertzaintza responsabiliza a todo el gobierno municipal del derribo. Preguntado al respecto, el presidente del BBB del PNV, Iñigo Ansola, ha asegurado que el gobierno municipal tomó la decisión "con informes favorables". El PSE señala, sin embargo, que en esa asamblea no se aprobó el derribo, sino la rehabilitación.

Cargar más
Publicidad
X