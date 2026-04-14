Pertsona migratzaileen ezohiko erregularizazioa onartuko du  gaur Espainiako Gobernuak

Egoera irregularrean dauden atzerritarrek apiril hasieratik ekainaren 30era eskatu ahal izango dute erregularizazioa. Gehienez, hiru hilabete iraungo ditu izapideak, baina eskaera onartze hutsarekin bakarrik lanean hasi ahal izango dute.

Artxiboko irudia. Argazkia: EFE
Artxiboko irudia. Argazkia: EFE
EITB

Ezustekorik ezean, Espainiako Gobernuak gaur onartuko du pertsona migratzaileen ezohiko erregularizazioa. Urtarrilean iragarri zuten gaiaren inguruko  akordioa PSOEk eta Podemosek, eta aurreikusten da milioi erdi pertsonari baino gehiagori egingo diola mesede neurriak.

Atzo hedabideen aurrean egindako adierazpenetan,  Felix Bolaños Presidentetzako, Gorteekiko Harremanetarako eta Memoria Demokratikoko ministroak jakinarazi zuen Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioko teknikariak azken ukituak ematen ari direla errege-dekretuari, Estatuko Kontseiluak egindako oharrak aintzat hartuta. 

Ministroak berretsi zuen neurria "justiziazko ekintza" bat dela, eta "eskubiderik gabe" lanean ari diren milaka pertsonak hemendik aurrera "Gizarte Segurantzari eta Ogasunari ekarpena" egingo dietela. Haren hitzetan, ongizate estatuak "baliabide gehiago" izango ditu erregularizazioari esker. 

Bere ebazpenean, Estatuko Kontseiluak oro har ontzat eman du Espainiako Gobernuak prestatutako testua, eta bereziki nabarmendu du haren "izaera bateratzailea". Nolanahi ere, hainbat ohar helarazi dizkio neurria ondu duen aditu taldeari, testua "hobetzeko". Besteak beste, pertsona onuradunek aurrekari penalik ez dutela ziurtatzeko prozedura "moldatzea" proposatzen da. 

Testuaren arabera, erregularizazioa eskatu duen pertsonak aurrekari penalik ez duela ziurtatzeko agiria lortzen ez badu eskatutako hilabeteko epean, Espainiako Gobernuak beste hilabete bat izango du dokumentu hori lortzeko. Azken horrek ere ez balu lortuko, salbuespen modura, nahikoa izango da interesdunaren “erantzukizunpeko adierazpena” aurkeztea.

Estatuko Kontseiluak ohartarazi du erantzukizunpeko adierazpenaren formula ez dela egokia hainbeste milaka pertsonen egoera bideratzeko. Organo horren arabera, aurrekari penalen inguruko baldintzak "pisua gal dezake", berez eskaera hori "arrazoizkoa" denean. 

Tramitazio-epea

Egoera irregularrean dauden atzerritarrek apiril hasieratik ekainaren 30era eskatu ahal izango dute erregularizazioa. Gehienez, hiru hilabete iraungo ditu izapideak, baina eskaera onartze hutsarekin bakarrik —eskaera egiten denetik gehienez 15 egun luzatuko den prozedura— lanean hasi ahal izango dute.

Baimenak edo erregularizazioaren onarpenak bizileku-baimena eta lan-baimena barne hartuko ditu, eta balekoa izango da Estatu osoan eta sektore guztietan. Hasierako baimena urtebetean egongo da indarrean, eta ondoren, Atzerritartasun Erregelamenduak jasotzen dituen aukeretara jo ahal izango da.

