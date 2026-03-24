El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha advertido al Rectorado de la EHU de que el protocolo de convivencia anunciado ante los incidentes y conductas "intimidatorias" "no es suficiente".

Pérez Iglesias ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno y ha señalado que considera que el documento está elaborado “con la mejor intención”.

Sin embargo, el consejero ha lamentado que a la hora de anunciar la puesta en marcha de este protocolo se aluda a "unos problemas de convivencia", como si lo que ocurre en la EHU se limite a que ciertos grupos "se llevan mal".

"Esto no es así; el problema es que hay unos grupos que han adoptado actitudes violentas y que han difundido mensajes que en algunos casos han resultado intimidatorios", ha manifestado.

"No he citado los grupos porque tengo dificultades para recordar las siglas. Llevo toda la vida en la Universidad y han pasado diferentes grupos con distintas siglas, y ahora ya estoy despistado", ha añadido, si bien posteriormente, ante las preguntas de los periodistas, ha apuntado a Ikasle Antolakunde Sozialista como uno de esos colectivos a los que se refería.

Reacción desde Álava

Mientras, el diputado general de Álava, Ramiro González, se ha mostrado muy crítico con el nuevo protocolo. “Ante una situación en la que hay quienes ejercen la violencia y quienes la sufren, lo que se propone es un protocolo de equidistancia”, ha indicado.