Eusko Jaurlaritzak adierazi du EHUk iragarritako protokoloa “labur" geratzen dela “mehatxu-jarrerei” aurre egiteko
Juan Ignacio Pérez Iglesias sailburuak jarrera horien ardura duten taldeak ez aipatzea aurpegiratu dio Errektoretzari, eta IAS aipatu du.
Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburu Juan Ignacio Perez Iglesias zorrotz agertu da EHUko Errektoretzarekin, eta ohartarazi du bizikidetza-protokolo berria, gertatutako istiluei eta “mehatxu-jarrerei” aurre egitea helburu duena, ez dela "nahikoa”.
Perez Iglesiasek komunikabideen aurrean hitz egin du Gobernu Kontseiluaren bileraren ondoren, eta adierazi du dokumentua “asmo onez” egina dagoela uste duela.
Hala ere, sailburuak deitoratu du protokoloa aurkeztean “bizikidetza-arazoak” aipatu izana, EHUko egoera talde batzuk “elkarrekin ondo moldatzen ez direlako” etorri izan balitz bezala.
“Ez da horrela; arazoa da talde batzuek jarrera bortitzak hartu dituztela eta zenbait kasutan mehatxu mezuak zabaldu dituztela”, adierazi du.
“Ez ditut taldeak aipatu, siglak ez ditudalako ondo gogoratzen. Bizitza osoa eman dut Unibertsitatean, eta sigla desberdinak dituzten hainbat talde igaro dira; orain nahastuta nago”, gehitu du. Hala ere, kazetarien galderei erantzunez, Ikasle Antolakunde Sozialista aipatu du.
Erreakzioak, Arabatik
Bien bitartean, Arabako ahaldun nagusi Ramiro Gonzalez oso kritiko agertu da protokolo berriarekin. "Indarkeria erabiltzen dutenak eta jasaten dutenak dauden egoera batean, proposatzen dena ekidistantziako protokolo bat da", adierazi du.
Diez Antxustegik beharrezko ikusten du Tubos Reunidosen "zorra berrantolatzea", eta industria indartzeko deia egin du: "Gure babes soziala da"
EAJren Eusko Legebiltzarrerako bozeramaileak, Joseba Diez Antxustegik, Radio Euskadin azpimarratu du Tubos Reunidos enpresaren zorra “berrantolatzeko” beharra, irtenbidea emateko. “Merkatua badu, baina likidezia arazoak ditu”, adierazi du. Horrekin batera, nazioarteko egoera zailaren aurrean industria bultzatzearen beharra nabarmendu du: “Euskadin, gure babes soziala gure babes industriala da”. Azkenik, euskararen kudeaketaz enplegu publikoaren eskaintzetan, alderdi politikoek arau berri bat adosteko “ardura” dutela adierazi du, eta "segurtasun juridikoaren" beharraz mintzatu da.
Sanchezek eta Pradalesek aldebiko batzordearen laugarren bilera egingo dute ostiralean Moncloan
Espainiako Gobernuaren eta Eusko Jaurlaritzaren arteko aldebiko batzordearen laugarren bilera izango da.
Andaluziak 2026ko maiatzaren 17an egingo ditu hauteskunde autonomikoak
Juanma Moreno presidenteak hilabete aurreratu ditu hauteskundeak; izan ere, legegintzaldia ekainean amaitzea aurreikusita zegoen.
Pradalesek ausardiaz jokatzeko garaia dela esan die euskal enpresei
Irango gerrak Euskadiko ekonomian izango duen eraginaz kezkatuta agertu da lehendakaria, ULMA enpresara egin duen bisitan. Onartu egin du hurrengo asteak eta hilabeteak ez direla errazak izango, baina nabarmendu du Europako berrindustrializazioari ekarpen handia egin diezaioketela euskal enpresek.
PPk zer erabaki jakin arte, Gobernua Juntsen menpe egongo da Irango gerraren ondorioak arintzeko beherapen fiskalen dekretua aurrera ateratzeko
Podemosek adierazi du ez duela neurri sortaren aurka egingo, baina uste du ezin duela aldeko botorik eman, beherapen fiskalak ezartzea "prezioen igoerari aurre egiteko bidea" ez delakoan. Hala, abstenitu egingo dela jakinarazi du.
Nafarroako Parlamentuak atzera bota ditu UPNk eta PPk Korrikaren aurka aurkeztutako bi adierazpen instituzional
Taldeen bozeramaileek agerian utzi dituzte euren arteko desadostasunak, euskararen aldeko lasterketan ETAko presoen argazkiak erakustearen eta Korrikaren beraren inguruan.
'Anboto' ETAko buruzagi ohiari erdi-askatasuna eman izana salatu du Covitek, kartzelan "denbora gutxi" eman duelakoan
Erakunde terrorista "sostengatu eta legitimatu zuen sare politiko eta sozialetik banaezina" izaten jarraitzen duela ohartarazi du terrorismoaren biktimen kolektiboak.
"Biktimak birbiktimizatzea" saihesteko eskatu dio Chivitek Korrikaren antolatzaileei
Covitek salatu zuenez, lekukoa zeraman ume batek Patxi Ruizen omenezko elastikoa zuen jantzita, Tomas Caballeroren hilketagatik zigortutako etakidea.
Poliziaren torturaren zazpi biktimak ekimen judizial bateratu bat abiatu dute, Espainiako Justiziari eskatzeko haien kasuak ikertu ditzala
Espainiako Estatua zazpi kasu horiek ez ikertzeagatik zigortu zuen Estrasburgoko Giza Eskubideen Europako Auzitegiak. Horietako bat Martxelo Otamendi da, Egunkariaren auzian atxilotu zuten, eta torturak salatu zituen kazetariak.