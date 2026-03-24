Polemika Unibertsitatean
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eusko Jaurlaritzak adierazi du EHUk iragarritako protokoloa “labur" geratzen dela “mehatxu-jarrerei” aurre egiteko

Juan Ignacio Pérez Iglesias sailburuak jarrera horien ardura duten taldeak ez aipatzea aurpegiratu dio Errektoretzari, eta IAS aipatu du.

VITORIA, 18/11/2025.-

Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburu Juan Ignacio Perez Iglesias. Argazkia: EITB Media

author image

EITB

Azken eguneratzea

Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntzako sailburu Juan Ignacio Perez Iglesias zorrotz agertu da EHUko Errektoretzarekin, eta ohartarazi du bizikidetza-protokolo berria, gertatutako istiluei eta “mehatxu-jarrerei” aurre egitea helburu duena, ez dela "nahikoa”.

Perez Iglesiasek komunikabideen aurrean hitz egin du Gobernu Kontseiluaren bileraren ondoren, eta adierazi du dokumentua “asmo onez” egina dagoela uste duela.

Hala ere, sailburuak deitoratu du protokoloa aurkeztean “bizikidetza-arazoak” aipatu izana, EHUko egoera talde batzuk “elkarrekin ondo moldatzen ez direlako” etorri izan balitz bezala.

“Ez da horrela; arazoa da talde batzuek jarrera bortitzak hartu dituztela eta zenbait kasutan mehatxu mezuak zabaldu dituztela”, adierazi du.

“Ez ditut taldeak aipatu, siglak ez ditudalako ondo gogoratzen. Bizitza osoa eman dut Unibertsitatean, eta sigla desberdinak dituzten hainbat talde igaro dira; orain nahastuta nago”, gehitu du. Hala ere, kazetarien galderei erantzunez, Ikasle Antolakunde Sozialista aipatu du.

Erreakzioak, Arabatik

Bien bitartean, Arabako ahaldun nagusi Ramiro Gonzalez oso kritiko agertu da protokolo berriarekin. "Indarkeria erabiltzen dutenak eta jasaten dutenak dauden egoera batean, proposatzen dena ekidistantziako protokolo bat da", adierazi du.

Gizartea Politika Politika

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Diez Antxustegik beharrezko ikusten du Tubos Reunidosen "zorra berrantolatzea", eta industria indartzeko deia egin du: "Gure babes soziala da"

Diez Antxustegik beharrezko ikusten du Tubos Reunidosen "zorra berrantolatzea", eta industria indartzeko deia egin du: "Gure babes soziala da"

EAJren Eusko Legebiltzarrerako bozeramaileak, Joseba Diez Antxustegik, Radio Euskadin azpimarratu du Tubos Reunidos enpresaren zorra "berrantolatzeko" beharra, irtenbidea emateko. "Merkatua badu, baina likidezia arazoak ditu", adierazi du. Horrekin batera, nazioarteko egoera zailaren aurrean industria bultzatzearen beharra nabarmendu du: "Euskadin, gure babes soziala gure babes industriala da". Azkenik, euskararen kudeaketaz enplegu publikoaren eskaintzetan, alderdi politikoek arau berri bat adosteko "ardura" dutela adierazi du, eta "segurtasun juridikoaren" beharraz mintzatu da.

Gehiago ikusi
X