Otxandiano insta a Pradales a "arriesgar su capital político" para "dimensionar y dar centralidad al nuevo estatus"

El líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha emplazado este jueves al lehendakari, Imanol Pradales, a "arriesgar su capital político en dimensionar y dar centralidad al debate de nuevo estatus", sobre el que dialogan la formación soberanista, el PNV y PSE-EE, sin que todavía haya habido un consenso.

En su blog, Otxandiano expone su visión sobre el momento social, económico y político, para reafirmar "la determinación" de la formación soberanista de "alcanzar acuerdos de país, acuerdos nacionales, pactos con visión de estado", en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca, lo que, a su entender, y en la actual coyuntura histórica, "son la única alternativa razonable".

El portavoz parlamentario de EH Bildu señala que el lehendakari "identifica correctamente esta lógica política en su apelación constante a la unidad europea para hacer frente a la situación de desorden mundial". Sin embargo, critica que "sus proclamas hacia el exterior no se corresponden con su actuación en esta parte del país". Ya que si bien hay "mayorías cualificadas y un clima político favorable", según Otxandiano "existen espacios de consenso sobre los que trabajar grandes acuerdos que están siendo ninguneados, cuando no directamente despreciados", aseveración que realiza desde la "preocupación", porque "menospreciar las condiciones políticas que permiten trabajar la unidad de acción en ámbitos estratégicos es un lujo que no está al alcance de este país".

El dirigente de EH Bildu precisa que debates como el de migración, educación, transición energética, política industrial, modernización de la administración pública, política lingüística o servicios públicos son debates complejos son ámbitos estratégicos en los que Pradales "tiene la posibilidad, y por lo tanto, la responsabilidad de construir país sobre grandes espacios de acuerdo. Sin embargo, el PNV ha decidido que no quiere ningún acuerdo con EH Bildu, hasta el punto de que prefiere que no haya presupuestos a pactar con la segunda fuerza política del parlamento empatada en escaños con la primera", ha lamentado.

Otxandiano dice tener la “impresión de que el lehendakari rehuye debates complejos y trata de salvaguardar su imagen de aquellas cuestiones que, por su complejidad, no resultan muy rentables políticamente".

En esta línea, apunta que, si las propias publicaciones del Gobierno Vasco señalan que "es tan evidente" que se requiere de "un nuevo fondo de poder y garantías de blindaje para afrontar los retos del siglo XXI, ante lo que él mismo considera una ventana de oportunidad, el lehendakari debería arriesgar su capital político en el empeño de dimensionar y dar centralidad al debate del nuevo estatus político". Sin embargo, reprocha que la agenda del Gobierno Vasco esté "centrada en las transferencias pendientes de un Estatuto erosionado y estratégicamente lastrado".

Otxandiano, quien, en el contexto actual, no espera que las instituciones vascas influyan en las políticas europeas ha apelado a "empezar por casa", a dirigir la mirada hacia dentro "a aquello que sí está a nuestro alcance", para "tratar de sacar lo mejor de este país en el peor de los escenarios posibles".