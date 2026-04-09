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Otxandiano insta a Pradales a "arriesgar su capital político" para "dimensionar y dar centralidad al nuevo estatus"

El portavoz parlamentario de EH Bildu aboga por aprovechar las mayorías cualificadas y el clima político "comparativamente favorable" para "alcanzar acuerdos de país, acuerdos nacionales, pactos con visión de estado", en el ámbito de la CAV, lo que, a su entender, y en la actual coyuntura histórica, "son la única alternativa razonable".

(Foto de ARCHIVO) El líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, interviene durante el debate de los Presupuestos de 2026, en el Parlamento vasco, a 23 de diciembre de 2025, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). El Parlamento vasco acoge hoy el pleno para la aprobación definitiva de los Presupuestos vascos para 2026, que, dada la mayoría absoluta del Gobierno vasco, saldrán adelante con el apoyo únicamente de los socios del Ejecutivo (PNV y PSE-EE). El proyecto de Presupuestos fue aprobado el pasado 28 de octubre en consejo de Gobierno y se elevaba a 16.378 millones de euros, un 4,1% más que en 2025. Iñaki Berasaluce / Europa Press 23/12/2025
Pello Otxandiano, en el Parlamento Vasco, en una seción de diciembre. Foto de archivo de Europa Press.
Euskaraz irakurri: Otxandianok "bere kapital politikoa jartzeko" eskatu dio Pradalesi, "estatus politiko berriaren eztabaida erdigunean kokatzeko"
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EITB

Última actualización

El líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha emplazado este jueves al lehendakari, Imanol Pradales, a "arriesgar su capital político en dimensionar y dar centralidad al debate de nuevo estatus", sobre el que dialogan la formación soberanista, el PNV y PSE-EE, sin que todavía haya habido un consenso.

En su blog, Otxandiano expone su visión sobre el momento social, económico y político, para reafirmar "la determinación" de la formación soberanista de "alcanzar acuerdos de país, acuerdos nacionales, pactos con visión de estado", en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca, lo que, a  su entender, y en la actual coyuntura histórica, "son la única alternativa razonable".  

El portavoz parlamentario de EH Bildu señala que el lehendakari "identifica correctamente esta lógica política en su apelación constante a la unidad europea para hacer frente a la situación de desorden mundial". Sin embargo, critica que "sus proclamas hacia el exterior no se corresponden con su actuación en esta parte del país". Ya que si bien hay "mayorías cualificadas y un clima político favorable", según Otxandiano "existen espacios de consenso sobre los que trabajar grandes acuerdos que están siendo ninguneados, cuando no directamente despreciados", aseveración que realiza desde la "preocupación", porque "menospreciar las condiciones políticas que permiten trabajar la unidad de acción en ámbitos estratégicos es un lujo que no está al alcance de este país".

El dirigente de EH Bildu precisa que debates como el de migración, educación, transición energética, política industrial, modernización de la administración pública, política lingüística o servicios públicos son debates complejos son ámbitos estratégicos en los que Pradales "tiene la posibilidad, y por lo tanto, la responsabilidad de construir país sobre grandes espacios de acuerdo. Sin embargo, el PNV ha decidido que no quiere ningún acuerdo con EH Bildu, hasta el punto de que prefiere que no haya presupuestos a pactar con la segunda fuerza política del parlamento empatada en escaños con la primera", ha lamentado. 

Otxandiano dice tener la “impresión de que el lehendakari rehuye debates complejos y trata de salvaguardar su imagen de aquellas cuestiones que, por su complejidad, no resultan muy rentables políticamente".

En esta línea, apunta que, si las propias publicaciones del Gobierno Vasco señalan que "es tan evidente" que se requiere de "un nuevo fondo de poder y garantías de blindaje para afrontar los retos del siglo XXI, ante lo que él mismo considera una ventana de oportunidad, el lehendakari debería arriesgar su capital político en el empeño de dimensionar y dar centralidad al debate del nuevo estatus político".  Sin embargo, reprocha que la agenda del Gobierno Vasco esté "centrada en las transferencias pendientes de un Estatuto erosionado y estratégicamente lastrado". 

Otxandiano, quien, en el contexto actual, no espera que las instituciones vascas influyan en las políticas europeas ha apelado a "empezar por casa", a dirigir la mirada hacia dentro "a aquello que sí está a nuestro alcance",  para "tratar de sacar lo mejor de este país en el peor de los escenarios posibles". 

EH Bildu Pello Otxandiano Imanol Pradales Gobierno Vasco Política

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