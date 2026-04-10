Sánchez pide suspender el acuerdo UE-Israel, mientras Netanyahu expulsa a España del centro de coordinación para Gaza
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, ha instado a la Unión Europea a suspender el acuerdo de asociación con Israel ante las violaciones "flagrantes" del derecho internacional humanitario que está cometiendo: "No permitamos una nueva Gaza en el Líbano".
Sánchez ha llamado a la UE a actuar con coherencia y empatía y responder a un país que está "atropellando y violando" muchos de los artículos de ese acuerdo de asociación.
En su discurso, el presidente del Gobierno ha abogado por la reforzar la autonomía de la UE, ha insistido en la necesidad de una política exterior, de seguridad y defensa común y, en ese contexto, ha apostado por avanzar "mañana mismo" hacia un ejército europeo, "no en diez años, ni en dos".
Israel expulsa a los españoles del plan de paz de Gaza
Israel ha expulsado a los representantes españoles del centro multinacional establecido por Estados Unidos para un plan de paz y reconstrucción de la Franja de Gaza, objeto de bombardeos y ocupación israelí con mayor intensidad desde 2023. Benjamin Netanyahu ha dicho que el Gobierno español libra “una guerra diplomática” contra Israel.
"Quien ataque al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas, quienquiera que haga esto, no será nuestro socio en el futuro de la región", ha dicho el primer ministro israelí. "No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía ni esta hostilidad. No permitiré que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato por ello", añade.
Netanyahu acusa a España de difamar a los soldados del Ejército israelí, y ha asegurado que no "permanecerá impasible". "Por lo tanto, he ordenado la expulsión de los representantes españoles del centro de coordinación en Kiryat Gat, después de que España haya optado repetidamente por oponerse a Israel", añade.
El Ministerio de Exteriores de Israel ha anunciado la decisión de expulsar a los españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar, motivada por lo que califican como un "sesgo antiisraelí tan flagrante".
Por su parte, José Manuel Albares, ministro español de Asuntos Exteriores, ha dicho que las descalificaciones de Israel contra España "son una vez más absurdas y calumniosas". Uno de los ministros sionistas dijo de Pedro Sánchez que es "un completo y absoluto don nadie".
Albares, además, ha acusado a Israel de "intentar malograr" la negociación entre EE.UU. e Irán mediante los bombardeos en Líbano.
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