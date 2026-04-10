Sanchezek eskatu du EB-Israel akordioa bertan behera uzteko, eta Netanyahuk Espainia kanporatu du Gazarako koordinazio zentrotik
Espainiako Gobernuko presidenteak ohartarazi du Israel nazioarteko zuzenbidea "nabarmen" urratzen ari dela Palestinan eta Libanon. Israelgo lehen ministroak, bestalde, Israelgo Armadako soldaduak difamatzea leporatu dio Espainiari.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak Europar Batasunak Israelekin duen elkartzeko akordioa bertan behera uzteko eskatu du, nazioarteko zuzenbide humanitarioa "nabarmen" urratzen ari delako: "Ezin dugu Gaza berri bat onartu Libanon".
Sanchezek koherentziaz eta enpatiaz jokatzeko deia egin dio EBri, eta elkartzeko akordio horretako artikulu asko "zapaltzen eta urratzen" ari den herrialde bati erantzuteko eskatu dio.
Hitzaldian, Espainiako presidenteak EBren autonomia indartzearen alde egin du, atzerri, segurtasun eta defentsa politika bateratu baten beharra azpimarratu du eta Europako Armada sortzea babestu du, "ez hamar urtean, ezta bitan ere, bihar bertan”.
Israelek espainiarrak bota ditu Gazako bake planetik
Israelek Espainiako ordezkariak kanporatu ditu AEBk Gazako Zerrenda berreraikitzeko eta bakea lortzeko zentro multinazionaletik. Izan ere, Benjamin Netanyahuk esan du Espainiako Gobernua "gerra diplomatikoa" egiten ari dela Israelen aurka.
"Israelgo Estatuari erasotzen diona, hori egiten duen edonor, ez da gure bazkidea izango eskualdearen etorkizunean", esan du Israelgo lehen ministroak. "Ez nago hipokrisia hori eta etsaitasun hori jasateko prest. Ez dut onartuko herrialde bakar batek ere gerra diplomatikorik izatea gure aurka, berehala ordaindu gabe", gaineratu du.
Israelgo Armadako soldaduak difamatzea leporatu dio Netanyahuk Espainiari, eta horren aurrean ez dela ezer egin gabe geratuko erantsi du. "Kiryat Gateko koordinazio zentrotik Espainiako ordezkariak kanporatzea agindu dut, Espainiak behin eta berriz Israelen aurka egitea erabaki duelako", gaineratu du.
Israelgo Gobernuaren Atzerri Ministerioak iragarri du espainiarrak Koordinazio Zibiko-militarreko Zentrotik kanporatzeko erabakia, "Israelen aurkako joera nabarmena" omen duelako.
Jose Manuel Albares Espainiako Gobernuko Kanpo Arazoetarako ministroak, bere aldetik, adierazi du Israelek Espainiaren aurka egindako deskalifikazioak "zentzugabeak eta iraingarriak" direla. Ministro sionista baten hitzetan, Pedro Sanchez “ez da inor”.
Albaresek, gainera, Libano bonbardatuta AEBren eta Iranen arteko negoziazioa "zapuzten saiatzea" leporatu dio Israeli.
Fiskaltzak ETAko buruzagi ohi Marisol Iparragirreri emandako erdi-askatasuneko erregimenaren aurka egin du
Fiskaltzak Espetxe Araudiaren 100.2 artikuluaren aplikazioa berrikusteko eskatu du; txostenak, baina, ez du Eusko Jaurlaritzaren erabakia eten.
Chivitek asteazkenean sinatuko du Hithiumen inbertsioa Nafarroan gauzatzeko akordioa, Pekinen
Horren helburua 400 milioi euroko inbertsioa eta 1.000 lanposturaino beharko dituen bateria enpresa ezartzeko urratsak aurreratzea da.
Fiskaltzak helegitea jarri du Konstituzionalean, Garcia Ortiz fiskal nagusi ohiaren aurkako epaiaren kontra
Ministerio Publikoaren arabera, Garcia Ortizen errugabetasun printzipioa urratu da prozesuan zehar eta ez dago froga nahikorik Alberto Gonzalez Amadorren abokatuak bidalitako mezu elektronikoa Fiskaltzak bidali zuela esateko.
Aitor Estebanek euskal selekzioen ofizialtasuna aldarrikatu du, “nazioarte mailan ikusgarritasuna izateko”
EAJren EBBko presidentea Mendozan izan da, Munduko Pilota Txapelketa antolatu duen hirian. Pilotako euskal selekzioaren ofizialtasuna lortu izanak duen “garrantzia” nabarmendu du bertan.
Euskal Hirigune Elkargoak larunbatean hautatuko du lehendakaria, eta gutxienez lau hautagai izango dira
09:00etan bilera hasi arteko epea duten arren, lau dira, momentuz, Elkargoa gidatzeko nahia adierazi dutenak: Jean Rene Etchegaray, Baionako auzapeza eta Elkargoko lehendakaria orain arteko bi agintaldietan; Alain Iriart, Hiriburuko ezker abertzaleko auzapeza; Peio Etxeleku, Kanboko auzapez jeltzalea, eta Pascal Lesellier, Baionako eskuin muturreko hautetsia.
Rufianek eta Monterok ezkerra batzea eskatu dute, Voxi aurre egiteko: "Bestela, banan-banan hilko gaituzte"
Gabriel Rufian ERCk Kongresuan duen bozeramaileak eta Irene Montero Podemoseko bigarrenak PSOEren ezkerretara dauden alderdien batasuna aldarrikatu dute, eta biek defendatu dute ezkerreko balizko fronte horien gidaritza euren alderdiek hartzea Estatuan eta Katalunian. "Betela, banan-banan hilko gaituzte", esan dute, Bartzelonan egin duten ekitaldia.
Carmen Panok Aldamaren aginduz Ferrazen 90.000 euro entregatu zituela berretsi du Gorenean
Enpresariak esan du 45.000 euroko bi ordainketa eraman zituela PSOEren egoitzara, eta Abalosek hidrokarburoen lizentzian egindako kudeaketengatik “etxe bat" nahi zuela adierazi du.
Otxandianok "haren kapital politikoa jartzeko" eskatu dio Pradalesi, "estatus politiko berriaren eztabaida erdigunean kokatzeko"
EH Bilduren Legebiltzarreko bozeramaileak gehiengo kualifikatuak eta giro politiko "nahiko aldekoa" direla aprobetxatzearen alde egin du, "herri akordioak, akordio nazionalak eta estatu ikuspegia duten itunak lortzeko" EAEn, bere ustez, eta egungo testuinguru historikoan, hori baita "herri honen interesak babesteko alternatiba zentzuzko bakarra".
Josu Urrutikoetxearen aurkako epaiketa abiatu da Parisen, Frantzian bere kontra irekitako azken prozeduraren barruan
Epaiketa pasa den urrian egitekoa zen, baina Josu Urrutikoetxearen osasun arrazoiengatik apirilera atzeratu zen. Parisko Dei Auzitegian epaituko dute 2002tik eta 2005era ETAko kide izan zelakoan.