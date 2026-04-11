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El PNV denuncia la aparición de pintadas en el batzoki de Mendaro

Las inscripciones realizadas con pintura negra incluyen frases como "EAJ español. Faxistak kanpora", junto al símbolo de la hoz y el martillo.
Euskaraz irakurri: EAJk salatu du pintaketak agertu direla Mendaroko batzokian
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Agencias | EITB

Última actualización

La presidenta del PNV de Gipuzkoa, María Eugenia Arrizabalaga, ha denunciado este sábado la aparición de pintadas insultantes contra su partido en el batzoki de Mendaro.

Las inscripciones realizadas con pintura negra incluyen frases como "EAJ español. Faxistak kanpora", junto al símbolo de la hoz y el martillo.

Arrizabalaga ha publicado un mensaje en las redes sociales en el que denuncia al aparición de las pintadas y se dirige a sus autores para decirles que el PNV no es más que "un gran equipo de hombres y mujeres responsables y abertzales" que han reivindicado, desarrollado y puesto en punta de lanza a este pueblo. 

EAJ-PNV Gipuzkoa Política

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