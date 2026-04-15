Navarra reconoce a 81 nuevas víctimas políticas en un acto "impensable" hace 10 años
El Gobierno foral ha realizado el tercer acto de reconocimiento y reparación de víctimas y ha reconocido en total a 122 víctimas. Ana Ollo ha abogado por el "respeto y defensa de los derechos humanos", calificándolo como "suelo ético".
El palacio Baluarte de Pamplona ha acogido este miércoles un acto público de reconocimiento y reparación a 81 personas víctimas de acciones violentas con motivación política de funcionarios públicos y grupos de extrema derecha. En palabras de vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, es un acto que "hace diez años era impensable".
En el acto de este miércoles, se ha reconocido a 57 hombres y 24 mujeres, algunas de las cuales han sufrido situaciones agravadas por razón de género. En cuanto a las décadas en las que ocurrieron los hechos, 15 casos se dieron en los años 60 y 70 del siglo XX, 26 casos en los años 80, 15 en los 90 y 25 a partir del año 2000. Se ha tratado del tercer acto de estas características y, en total, hasta el momento, el Gobierno foral ha notificado un total de 122 reconocimientos. No obstante, el proceso continúa abierto y cerca de un centenar de peticiones se encuentran en distintas fases de tramitación.
En Baluarte se han dado cita representantes del Gobierno y el Parlamento, los miembros de la Comisión de Reconocimiento y Reparación que están tratando las solicitudes y las víctimas acompañadas de familiares y su entorno más cercano. En nombre de estas últimas, Txaro Etxetxipia ha señalado que “el camino, aunque incompleto, está mereciendo la pena” y ha defendido la necesidad de seguir avanzando en el “camino colectivo hacia la verdad”, animando a quienes aún no han dado el paso a presentar sus testimonios.
La consejera Ana Ollo, por su parte, ha puesto en valor el trabajo compartido entre la sociedad civil y las instituciones para recorrer un camino que “hace diez años nos parecía impensable” y que, no sin dificultades ni condicionantes, Navarra está transitando en un “auzolan democrático” mediante un “proceso sanador” que va desde lo individual a lo colectivo.
La vicepresidenta se ha dirigido a las víctimas señalando que “el proceso ha sido muy largo, repleto de obstáculos y, en cierta manera, incompleto para muchas de vosotras y vosotros. Pero sin duda está resultando un proceso sanador para una sociedad que durante muchos años ocultó lo que había ocurrido, cuando no lo justificó en parte. Porque en nuestra tierra se ha hecho una labor activa de desmemoria muy importante”.
Frente a ello, la vicepresidenta ha abogado por una defensa de los derechos humanos, no solo basada en el respeto sino en la defensa de los mismos. Para Ollo “el suelo ético" está en "deslegitimar la violencia y defender los derechos humanos, válido para todos los momentos, lugares y contextos victimólogicos. Sin diluciones ni equiparaciones". Y ha añadido que "sin verdad, justicia y reparación no se puede construir o mantener una democracia capaz de superar todos los retos que tiene a la vuelta de la esquina”.
Por su parte, el director general de Memoria y Convivencia, Martín Zabalza, además de reafirmar en el contenido del informe anual que como presidente de la Comisión reporta al Parlamento, ha incidido en su discurso en resaltar el trabajo de dicho organismo, que emplea una metodología inspirada en procedimientos internacionales y que “adapta el rigor pericial a un contexto probatorio necesariamente complejo".
Te puede interesar
Pardo de Vera declara que Aldama entraba y salía del Ministerio de Ábalos libremente
La expresidenta de Adif ha asegurado que nunca recibió "ninguna instrucción" para que Adif contratase a Soluciones de Gestión para adquirir mascarillas en 2020 y se ha desvinculado asimismo de la elección de esta empresa.
Asiron afirma que el Ayuntamiento solo puede ofrecer una solución "transitoria" a los desalojados de Aranzadi
El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha defendido el desalojo del edificio de Aranzadi por razones humanitarias y de seguridad. Ha señalado que no actuar no era una solución y ha asegurado que se analizan los casos de forma individual para ofrecer "soluciones habitacionales transitorias", porque las definitivas trascienden de su ámbito municipaL "La solución es la regularización", ha dicho.
Marlaska asegura que "a la mayor brevedad" impulsará medidas para combatir el uso de armas blancas en espacios públicos
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska se ha remitido al acuerdo de la Comisión Bilateral del pasado 27 de marzo para abordar este problema de una "forma correcta y coordinada", lo que implica reformas legislativas y sensibilizar a la ciudadanía.
Expulsan a un diputado de Vox del pleno del Congreso tras encararse con la Presidencia
El portavoz de Vox en la Comisión Constitucional, José María Sánchez García, se ha encarado este martes al vicepresidente del Congreso y a una letrada y fue llamado al orden en varias ocasiones antes de ser expulsado. Sánchez García se quejaba de que un diputado de ERC, Jordi Salvador, le había insultado gravemente con improperios como "asesino", "ignorante" y "criminal".
Torres anuncia "discriminaciones" en la futura ley vasca de participación para sindicatos que "no quieran participar"
El vicelehendakari ha señalado que la futura ley regulará "las consecuencias de la falta de participación efectiva de los agentes sociales", para que su participación sea "obligatoria".
El Gobierno de España aprueba la regularización de migrantes que exige carecer de antecedentes
La regularización afectará a alrededor de medio millón de migrantes que podrán empezar a solicitarla a partir del 16 de abril. El texto exige carecer de antecedentes penales "y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad públicos".
Llamadas a la libertad y contra las guerras desde Eibar, Lugar de Memoria Democrática
En la Plaza Unzaga, donde se encuentra el Ayuntamiento y que hace 95 años cambio el nombre de Alfonso XIII por el de Plaza de la República, representantes institucionales, entre ellos Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2039, han participado en el acto en el que se ha descubierto la placa que acredita que el Gobierno de España ha declarado a Eibar como Lugar de Memoria Democrática.
Sánchez, sobre el procesamiento de Begoña Gómez: "Estoy convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio"
Ante la pregunta de si cree que va a ver a su esposa sentada en el banquillo, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha señalado que lo que le pide a la justicia es que "haga justicia" y ha recalcado que esta ha sido siempre su postura.
Amplían en dos semanas el plazo para la modificación de la Ley de Empleo Público
El PNV, quien ha solicitado la prórroga, afirma que buscará un acuerdo "realista" frente "al maximalismo de unos y el inmovilismo de otros". Desde EH Bildu insisten en que es cuestión de voluntad y no de tiempo.