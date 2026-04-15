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Navarra reconoce a 81 nuevas víctimas políticas en un acto "impensable" hace 10 años

El Gobierno foral ha realizado el tercer acto de reconocimiento y reparación de víctimas y ha reconocido en total a 122 víctimas. Ana Ollo ha abogado por el "respeto y defensa de los derechos humanos", calificándolo como "suelo ético".

GRAFCAV2116. PAMPLONA, 15/04/2026.- Baluarte ha acogido este miércoles el tercer acto público de reconocimiento y reparación a 81 personas víctimas de acciones violentas con motivación política de funcionarios públicos y grupos de extrema derecha, que según la consejera Ana Ollo, "hace diez años era impensable". La vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, ha destacado en su intervención los avances dados en Navarra en la construcción de una “verdad compartida para construir una democracia sólida y una convivencia duradera” basada en la deslegitimación de violencia y en la defensa de la libertad y los derechos humanos. EFE/ Jesús Diges
La consejera Ana Ollo en el acto de reconocimiento. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: 81 biktima politiko berri aitortu ditu Nafarroak duela 10 urte "pentsaezina" zen ekitaldi batean
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Agencias | EITB

Última actualización

El palacio Baluarte de Pamplona ha acogido este miércoles un acto público de reconocimiento y reparación a 81 personas víctimas de acciones violentas con motivación política de funcionarios públicos y grupos de extrema derecha. En palabras de vicepresidenta segunda del Gobierno de Navarra y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, es un acto que "hace diez años era impensable".

En el acto de este miércoles, se ha reconocido a 57 hombres y 24 mujeres, algunas de las cuales han sufrido situaciones agravadas por razón de género. En cuanto a las décadas en las que ocurrieron los hechos, 15 casos se dieron en los años 60 y 70 del siglo XX, 26 casos en los años 80, 15 en los 90 y 25 a partir del año 2000. Se ha tratado del tercer acto de estas características y, en total, hasta el momento, el Gobierno foral ha notificado un total de 122 reconocimientos. No obstante, el proceso continúa abierto y cerca de un centenar de peticiones se encuentran en distintas fases de tramitación. 

En Baluarte se han dado cita representantes del Gobierno y el Parlamento, los miembros de la Comisión de Reconocimiento y Reparación que están tratando las solicitudes y las víctimas acompañadas de familiares y su entorno más cercano. En nombre de estas últimas, Txaro Etxetxipia ha señalado que “el camino, aunque incompleto, está mereciendo la pena” y ha defendido la necesidad de seguir avanzando en el “camino colectivo hacia la verdad”, animando a quienes aún no han dado el paso a presentar sus testimonios.

La consejera Ana Ollo, por su parte, ha puesto en valor el trabajo compartido entre la sociedad civil y las instituciones para recorrer un camino que “hace diez años nos parecía impensable” y que, no sin dificultades ni condicionantes, Navarra está transitando en un “auzolan democrático” mediante un “proceso sanador” que va desde lo individual a lo colectivo.

La vicepresidenta se ha dirigido a las víctimas señalando que “el proceso ha sido muy largo, repleto de obstáculos y, en cierta manera, incompleto para muchas de vosotras y vosotros. Pero sin duda está resultando un proceso sanador para una sociedad que durante muchos años ocultó lo que había ocurrido, cuando no lo justificó en parte. Porque en nuestra tierra se ha hecho una labor activa de desmemoria muy importante”.

Frente a ello, la vicepresidenta ha abogado por una defensa de los derechos humanos, no solo basada en el respeto sino en la defensa de los mismos. Para Ollo “el suelo ético" está en "deslegitimar la violencia y defender los derechos humanos, válido para todos los momentos, lugares y contextos victimólogicos. Sin diluciones ni equiparaciones". Y ha añadido que "sin verdad, justicia y reparación no se puede construir o mantener una democracia capaz de superar todos los retos que tiene a la vuelta de la esquina”.

Por su parte, el director general de Memoria y Convivencia, Martín Zabalza, además de reafirmar en el contenido del informe anual que como presidente de la Comisión reporta al Parlamento, ha incidido en su discurso en resaltar el trabajo de dicho organismo, que emplea una metodología inspirada en procedimientos internacionales y que “adapta el rigor pericial a un contexto probatorio necesariamente complejo".

Navarra Gobierno de Navarra Víctimas de abusos policiales Política

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