81 biktima politiko berri aitortu ditu Nafarroak
Foru Gobernuak biktimei errekonozimendua eta erreparazioa emateko hirugarren ekitaldia egin du, eta guztira 122 biktima aitortu ditu. Ana Ollok "giza eskubideen errespetuaren eta defentsaren" alde egin du, "zoru etikoa" hor dagoela aldarrikatuz.
Funtzionario publikoen eta eskuin muturreko taldeen motibazio politikodun ekintza bortitzen biktima izan diren 81 pertsonari errekonozimendua eta erreparazioa adierazteko ekitaldia egin dute asteazken honetan Iruñeko Baluarte jauregian. Ana Ollo Nafarroako Gobernuko bigarren presidenteorde eta Memoria eta Bizikidetza, Kanpo Ekintza eta Euskara kontseilariaren hitzetan, "duela hamar urte pentsaezina zen" horrelako zerbait.
Ekitaldi honetan 57 gizon eta 24 emakume aintzatetsi dira. Azken horietako batzuek, gainera, genero arrazoiengatik larriagotutako egoerak jasan behar izan zituzten. 60ko hamarkadatik hasi eta XXI. mendera bitarteko gertakariak dira gogoan izan dituztenak: 15 kasu XX. mendeko 60ko eta 70eko hamarkadetan gertatu ziren, 26 kasu 80ko hamarkadan, 15 kasu 90ekoan eta 25 kasu 2000tik aurrera.
Mota honetako hirugarren ekitaldia izan da. Guztira, orain arte, 122 pertsona aintzatetsi ditu Foru Gobernuak. Nolanahi ere, prozesuak irekita jarraitzen du eta ehun eskaera inguru izapidetze-fase desberdinetan daude.
Baluarten bildu dira Foru Gobernuko eta Parlamentuko ordezkariak, eskaerak aztertzen ari diren Errekonozimendu eta Erreparazio Batzordeko kideak eta biktimak, senitartekoekin eta haien ingurune hurbilenarekin batera. Azken horien izenean, Txaro Etxetxipiak adierazi du "bidea, osatu gabe badago ere, merezi duela egiteak", eta "egiarako bide kolektiboan" aurrera egiten jarraitzeko beharra defendatu du, oraindik urratsa egin ez dutenei euren testigantzak aurkezteko deia eginez.
Ana Ollo kontseilariak, bere aldetik, gizarte zibilaren eta erakundeen arteko lan partekatua goraipatu du , "duela hamar urte pentsaezina iruditzen zitzaigun" esan du. Zailtasunak ukatu ez baditu ere, azaldu du Nafarroa “auzolan demokratiko” batean ari dela, indibitualetik kolektibora doan “prozesu sendatzaile” baten bidez.
Ollok biktimei esan die "prozesua oso luzea izan da, oztopoz betea, eta, neurri batean, osatu gabea" izan dela horietako askorentzat. Hala ere, bere hitzetan, "prozesu sendagarria gertatzen ari da urte askotan gertatutakoa ezkutatu zuen gizartearentzat. Neurri batean justifikatu ere egin zen. Izan ere, gure lurraldean desoroimen lan aktiboa egin da, oso garrantzitsua".
Horren aurrean, presidenteordeak giza eskubideen errespetuaren eta defentsaren alde egin du. Olloren ustez, "zoru etikoa" indarkeria deslegitimatzean eta giza eskubideak defendatzean dago. "Une, leku eta testuinguru biktimologiko guztietarako balio du. Diluziorik eta parekatzerik gabe", esan du; eta gaineratu du "egiarik, justiziarik eta ordainik gabe ezin dela eraiki edo mantendu izkinatik bueltan dituen erronka guztiak gainditzeko gai den demokrazia".
Bestalde, Memoria eta Bizikidetzako zuzendari nagusi Martin Zabalzak, Batzordeko presidente gisa Parlamentuari urtero ematen dion txostenaren edukia berresteaz gain, erakunde horren lana azpimarratu du hitzaldian. "Adituen zorroztasuna nahitaez konplexua den froga-testuingurura egokitzen" duela azpimarratu du.
