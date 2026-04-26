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EH Bildu aboga por un blindaje del euskera en términos "inclusivos" también con el PSE-EE

El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, antes de participar en una ofrenda floral organizada por su formación en Gernika, EUROPA PRESS 26/4/2026
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: PSE-EErekin ere euskara blindatzeko akordio "inklusiboa" lortzearen alde agertu da EH Bildu
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EITB

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El portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, ha considerado que el PSE-EE "tiene que ser parte de la solución en términos inclusivos" que se dé a la reforma de la Ley de Empleo Público en Euskadi para blindar la exigencia del conocimiento del euskera en las OPE.

EH Bildu Euskera Política

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