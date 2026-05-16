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Berriozabal dice que el Gobierno Vasco no va a esperar a estrategias de vivienda de Bildu

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Euskaraz irakurri: Berriozabalek dio Eusko Jaurlaritzak ez duela itxarongo Bilduren etxebizitza estrategiei
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EITB

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La presidenta del PNV de Álava, Jone Berriozabal, ha dicho este sábado, en respuesta a la propuesta de EH Bildu en materia de vivienda, que el Gobierno Vasco ya está actuando en este ámbito y no va a esperar "a planes a diez años ni a estrategias ni a esos ejercicios de marketing" que no van a solucionar realmente los problemas de los ciudadanos.

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