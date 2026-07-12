Hurtado defiende el compromiso del gobierno de Sánchez con el traspaso de transferencias a Euskadi
El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, el socialista Javier Hurtado, ha defendido en Radio Euskadi el compromiso del gobierno de Pedro Sánchez con el traspaso de transferencias a Euskadi. Tras las críticas del lehendakari Pradales a Sánchez lamentando "su falta de respeto al pueblo vasco, por su negativa al traspaso de la Seguridad Social". Hurtado ha defendido la actitud negociadora del PSOE.
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La presidenta del PNV de Álava, Jone Berriozabal, ha dicho este sábado, en respuesta a la propuesta de EH Bildu en materia de vivienda, que el Gobierno Vasco ya está actuando en este ámbito y no va a esperar "a planes a diez años ni a estrategias ni a esos ejercicios de marketing" que no van a solucionar realmente los problemas de los ciudadanos.
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El secretario general del PSE-EE de Álava, Javier Hurtado, ha apelado al PNV a que "retorne a la senda" de la colaboración institucional y entre los partidos, especialmente con su socio de Gobierno, y que no anteponga intereses de partido ni cálculos electorales.
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En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo autónomo, Maria Ubarretxena, ha explicado que se ha aprobado un protocolo general de colaboración entre el Gobierno Vasco y el de Navarra.