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Hurtado defiende el compromiso del gobierno de Sánchez con el traspaso de transferencias a Euskadi

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El consejero de Turismo, Comercio y Consumo, el socialista Javier Hurtado, ha defendido en Radio Euskadi el compromiso del gobierno de Pedro Sánchez con el traspaso de transferencias a Euskadi. Tras las críticas del lehendakari Pradales a Sánchez lamentando "su falta de respeto al pueblo vasco, por su negativa al traspaso de la Seguridad Social". Hurtado ha defendido la actitud negociadora del PSOE. 

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