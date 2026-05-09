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Hurtado pide al PNV a "retomar la senda" de la colaboración

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Euskaraz irakurri: Elkarlanaren "bideari berriro heltzeko" eskatu dio Hurtadok EAJri
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EITB

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El secretario general del PSE-EE de Álava, Javier Hurtado, ha apelado al PNV a que "retorne a la senda" de la colaboración institucional y entre los partidos, especialmente con su socio de Gobierno, y que no anteponga intereses de partido ni cálculos electorales.

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