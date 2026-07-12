Euskadiko eskumenen transferentziarekin Sanchezen gobernuaren konpromisoa defendatu du Hurtadok
Javier Hurtado Turismo, Merkataritza eta Kontsumo sailburu eta PSEko Arabako idazkari nagusiak defendatu du Pedro Sanchezen gobernuaren konpromisoa Euskadiko eskumenen transferentziarekin. Horrela erantzun die Imanol Pradalesen hitzei, lehendakariak esan ostean "errespetu falta zela Gizarte Segurantzaren transferentziak jasotako ezetza". Hurtadok Radio Euskadin PSOEren jarrera negoziatzailea azpimarratu du.
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Berriozabalek dio Eusko Jaurlaritzak ez diela itxarongo Bilduren etxebizitza estrategiei
Jone Berriozabal ABBko EAJko presidenteak larunbat honetan etxebizitza arloan EH Bilduk egindako proposamenari erantzun dio. Berandu dabilela esna dio EH Bilduri eta etxebizitzaren aliantza aspaldi dagoela martxan Jaurlaritzan. Gaineratu du horren adibide dela aste honetan indarrean sartu den etxebizitzaren inguruko premiazko-neurrien dekretua.
Elkarlanaren "bideari berriro heltzeko" eskatu dio Hurtadok EAJri
Javier Hurtado Arabako PSE-EEko idazkari nagusiak lankidetza instituzionalaren bidera eta alderdien arteko elkarlanera itzultzeko eskatu dio EAJri. EAJren interesak eta hauteskunde kalkuluak ez lehenesteko eskaria ere egin dio.
Garaikoetxea, azken agerraldian: "Euskal gizarteak etorkizuneko erronkak gaindituko ditu, elkartuta eta aniztasuna errespetatuz"
Carlos Garaikoetxeari 2025eko ekainean egindako omenaldian, besteak beste, haren garaiko hiru sailburu izan ziren, eta lorpenen artean bidegorriak, euskara batua eta Ajuria Enea Jauregia erosi izana azpimarratu zituzten.
PSE-EErekin ere euskararen inguruan akordio "inklusiboa" lortzearen alde agertu da EH Bildu
Pello Otxandiano EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramailearen ustez, PSE-EEk Euskadiko Enplegu Publikoaren Legearen erreformari emango zaion konponbidearen parte izan behar du.
Eusko Jaurlaritza datorren astean hasiko da aurrekontuak negoziatzen
Alderdi guztiekin hitz egingo du Jaurlaritzak, Voxekin izan ezik.
Anduezak Pradalesi esan dio "aukera ona" duela "Goiari esateko iraina ez dela bidea"
Radio Popularri eskainitako elkarrizketa batean, Donostiako alkateak astelehen honetan berari zuzendutako kritiken inguruan hitz egin du Eneko Anduezak. PSEko buruak EAJri koalizioa "arriskuan" jartzeaz ohartarazi zion igandean, "EH Bildurekin identitate-akordioak bilatzen jarraitzen" bazuen; horri buruz Euskadi Irratian galdetuta, Andueza "ahobero" bat zela iritzi zion Goiak astelehenean.
Pisu turistikoei buruzko Lege Proposamena onartzeko beharrezko babesa lortzea espero du EH Bilduk
Arratsaldean, Kongresuak, EH Bilduren Lege Proposamena eztabaidatuko du, plataformei legez kanpoko edo lizentziarik gabeko pisu turistikoak kontratatzea eta iragartzea debekatzeko. Eginez gero, milioi bat euro arteko isunak ezartzea jasotzen du proposamenak.
Estebanek erakundeen egonkortasuna zalantzan jartzea eta "beharrezkoa ez den" mesfidantza sortzea egotzi dio Anduezari
Anduezak egin berri dituen adierazpenak "lekuz kanpo" daudela adierazi du Estebanek, eta gehitu du tentsioa eta mesfidantza sortzen dutela. Horren aurrean, zehaztu du Eusko Jaurlaritza "ondo" ari dela lanean, eta euskararen arloan, lan-eskaintza publikoetan euskara eskatzeari dagokionez, PSE-EErekin "akordio handi bat" lortzeko aukera dagoela sinetsita dago Esteban.
Pradalesek eta Chivitek lankidetza protokoloa sinatuko dute ostiralean, Osasun, Industria Eraldaketa, Kultura eta Euskara arloetan
Gobernu Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan, Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak azaldu du onartu egin dutela Eusko Jaurlaritzaren eta Nafarroako Gobernuaren arteko lankidetzarako protokolo orokor bat.