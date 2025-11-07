Eusko Jaurlaritza datorren astean hasiko da aurrekontuak negoziatzen
Aste honetan aurkeztu dituzte Eusko Jaurlaritzako sailek aurrekontuak Eusko Legebiltzarrean.
Eusko Jaurlaritza datorren astean hasiko da aurrekontuak alderdi politikoekin negoziatzen, Noël d'Anjou Ogasun eta Finantza sailburuak Eusko Legebiltzarreko kontrol saioan iragarri duenez.
D'Anjouk eskua luzatu die gainerako alderdiei aurrekontuak onartzeko.
Anduezak Pradalesi esan dio "aukera ona" duela "Goiari esateko iraina ez dela bidea"
Radio Popularri eskainitako elkarrizketa batean, Donostiako alkateak astelehen honetan berari zuzendutako kritiken inguruan hitz egin du Eneko Anduezak. PSEko buruak EAJri koalizioa "arriskuan" jartzeaz ohartarazi zion igandean, "EH Bildurekin identitate-akordioak bilatzen jarraitzen" bazuen; horri buruz Euskadi Irratian galdetuta, Andueza "ahobero" bat zela iritzi zion Goiak astelehenean.
Pisu turistikoei buruzko Lege Proposamena onartzeko beharrezko babesa lortzea espero du EH Bilduk
Arratsaldean, Kongresuak, EH Bilduren Lege Proposamena eztabaidatuko du, plataformei legez kanpoko edo lizentziarik gabeko pisu turistikoak kontratatzea eta iragartzea debekatzeko. Eginez gero, milioi bat euro arteko isunak ezartzea jasotzen du proposamenak.
Estebanek erakundeen egonkortasuna zalantzan jartzea eta "beharrezkoa ez den" mesfidantza sortzea egotzi dio Anduezari
Anduezak egin berri dituen adierazpenak "lekuz kanpo" daudela adierazi du Estebanek, eta gehitu du tentsioa eta mesfidantza sortzen dutela. Horren aurrean, zehaztu du Eusko Jaurlaritza "ondo" ari dela lanean, eta euskararen arloan, lan-eskaintza publikoetan euskara eskatzeari dagokionez, PSE-EErekin "akordio handi bat" lortzeko aukera dagoela sinetsita dago Esteban.
Pradalesek eta Chivitek lankidetza protokoloa sinatuko dute ostiralean, Osasun, Industria Eraldaketa, Kultura eta Euskara arloetan
Gobernu Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan, Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak azaldu du onartu egin dutela Eusko Jaurlaritzaren eta Nafarroako Gobernuaren arteko lankidetzarako protokolo orokor bat.
Epaileak Abalos eta Koldo Garcia deitu ditu berriro
Leopoldo Puente Auzitegi Goreneko magistratuak Jose Luis Abalos ministro ohia eta haren aholkulari ohi Koldo Garcia berriro deklaratzera deitu ditu, urriaren 15ean eta 16an, hurrenez hurren.
Eneko Goia: "Eneko Andueza ahobero hutsa da"
Donostiako alkateak Eneko Andueza sozialisten idazkari nagusiak atzo esandakoa gezurtatu egin du. Alegia, jeltzaleek EAJ eta PSEren arteko koalizioa arriskuan jarriko dutela, EH Bildurekin politika identitarioak ezartzeko akordioak bultzatzen jarraitzen badute. Eneko Goia baikor agertu da, Gobernu Programa arazorik gabe betetzen ari delako.
Begoña Gomez ez da epailearen aurrean aurkeztuko, bigarrenez
Irailaren amaieran gertatu bezala, Pedro Sanchezen emazteak uko egin dio epailearen aurrean agertzeari, eta abokatua joango da haren ordez. Helburua da Gomez herri-epaitegi batek Gomez epaitzea, diru publikoa bidegabe erabiltzea egotzita.
Otxandianok dio PSE-EE "funtsezkoa" dela, eta estatusari eta euskarari buruzko akordioen parte izan behar duela
EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramailearen ustez, EAJk eta PSE-EEk duten itun instituzionalak "ez du oinarririk; funtsezko eztabaidetan arrakalak dira nagusi".
Gasteiz jendez gainezka, Gobernu Irekirako Aliantzaren IX. Goi-bilera Globala dela eta
Nazioarteko hitzorduaren bederatzigarren edizioan 200 aditu, lider politiko eta aktibista izango dira ostiralera arte Arabako hiriburuan.