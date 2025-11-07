Aurrekontuak
Eusko Jaurlaritza datorren astean hasiko da aurrekontuak negoziatzen

Aste honetan aurkeztu dituzte Eusko Jaurlaritzako sailek aurrekontuak Eusko Legebiltzarrean.

Noël D'Anjou entrega a la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, (i) el proyecto de Ley de Presupuestos del Gobierno Vasco para 2026

D'Anjou sailburuak urriaren amaieran eman zizkion aurrekontuak Legebiltzarrari.

Eusko Jaurlaritza datorren astean hasiko da aurrekontuak alderdi politikoekin negoziatzen, Noël d'Anjou Ogasun eta Finantza sailburuak Eusko Legebiltzarreko kontrol saioan iragarri duenez.

D'Anjouk eskua luzatu die gainerako alderdiei aurrekontuak onartzeko.

