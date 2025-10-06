Polemika
Eneko Goia: "Eneko Andueza ahobero hutsa da"

Eneko Goia. Argazkia: EITB.

Donostiako alkateak Eneko Andueza sozialisten idazkari nagusiak atzo esandakoa gezurtatu egin du. Alegia, jeltzaleek EAJ eta PSEren arteko koalizioa arriskuan jarriko dutela, EH Bildurekin politika identitarioak ezartzeko akordioak bultzatzen jarraitzen badute. Eneko Goia baikor agertu da, Gobernu Programa arazorik gabe betetzen ari delako.

