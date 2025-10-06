Eneko Goia: "Eneko Andueza ahobero hutsa da"
Donostiako alkateak Eneko Andueza sozialisten idazkari nagusiak atzo esandakoa gezurtatu egin du. Alegia, jeltzaleek EAJ eta PSEren arteko koalizioa arriskuan jarriko dutela, EH Bildurekin politika identitarioak ezartzeko akordioak bultzatzen jarraitzen badute. Eneko Goia baikor agertu da, Gobernu Programa arazorik gabe betetzen ari delako.
Albiste gehiago politika
Epaileak berriro deitu ditu Abalos eta Koldo Garcia, UCOren txostenaren ostean
Leopoldo Puente Auzitegi Goreneko magistratuak Jose Luis Abalos ministro ohia eta haren aholkulari ohi Koldo Garcia berriro deklaratzera deitu ditu, urriaren 15ean eta 16an, hurrenez hurren.
Begoña Gomez ez da epailearen aurrean aurkeztuko, bigarrenez
Irailaren amaieran gertatu bezala, Pedro Sanchezen emazteak uko egin dio epailearekin ikustaldian egoteari, eta abokatuak ordezkatuko du. Izapide horren helburua herri-epaitegi batek Gomez epaìtzea da, ustez diru publikoa bidegabe erabiltzea egotzita.
PSE-EE "funtsezkoa" dela dio Otxandianok, eta estatusari eta euskarari buruzko akordioen parte izan behar duela
EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramailearen ustez, EAJk eta PSE-EEk duten itun instituzionalak "ez du oinarririk; funtsezko eztabaidetan arrakalak dira nagusi".
Gobernu Irekirako Aliantzaren IX. Goi-bilera Globala Gasteizen egingo da, eta 74 herrialdetako ordezkariak bilduko dira
Nazioarteko hitzorduaren bederatzigarren edizioan lider politikoak eta aktibistak bilduko dira aste honetan Arabako hiriburuan.
Bayrouren kide eskuinzaleek jarraituko dute Frantziako Gobernu berrian
Sebastien Lecornu lehen ministroak iragarri du hainbat ordezkari mantenduko dituela Gobernuan; alegia, François Bayrouren kabinetean zeudenak. Erabakiak oposizioaren erreakzioa ekarri du.
50 urte bete dira euskal gizartea astindu zuten gertaera odoltsuetatik
Franco diktadorea hil baino hilabete batzuk lehenago, 1975eko urriaren 5ean, ETAk hiru guardia zibil hil zituen Arantzazuko santutegian. Egun horretan bertan, gauez, hiru ezezagunek Iñaki Etxabe hil zuten tiroz, Kanpazarreko tabernan. Batallon Vasco Españolek bere gain hartu zuen atentatua.
Anduezak EAJri ohartarazi dio gobernu koalizioa "arriskuan" egon daitekeela "EH Bildurekin akordio identitarioak bilatzen jarraitzen badu"
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiaren arabera, fronte abertzalea sumatzen du estatus berriaren eta euskararen inguruan. Ildo horretan, "bi jauzi kualitatibo oso kezkagarri" eman direla adierazi du.
Begoña Pedrosa: "Eskolarik gabe, euskararen indarberritzea ezinezkoa da"
Kilometroak 2025 jaiaren agertoki izan da igandean Elgoibar, "Salto-saltoka" lelopean, Gipuzkoako ikastolen aldeko hitzordua egin baitute bertan. Begoña Pedrosa, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailburua, mintzatu da bertan euskararen garrantzia azpimarratuz.
Guillermo Fernandez Vara Extremadurako presidente ohia hil da, 66 urte zituela
2023an tumore bat antzeman zioten sabelean, eta tratamenduan egon da harrezkero.