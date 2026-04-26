PSE-EErekin ere euskararen inguruan akordio "inklusiboa" lortzearen alde agertu da EH Bildu

El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, antes de participar en una ofrenda floral organizada por su formación en Gernika, EUROPA PRESS 26/4/2026
EITB

Pello Otxandiano EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramailearen ustez, PSE-EEk Euskadiko Enplegu Publikoaren Legearen erreformari emango zaion konponbidearen parte izan behar du.

Anduezak Pradalesi esan dio "aukera ona" duela "Goiari esateko iraina ez dela bidea"

Radio Popularri eskainitako elkarrizketa batean, Donostiako alkateak astelehen honetan berari zuzendutako kritiken inguruan hitz egin du Eneko Anduezak. PSEko buruak EAJri koalizioa "arriskuan" jartzeaz ohartarazi zion igandean, "EH Bildurekin identitate-akordioak bilatzen jarraitzen" bazuen;  horri buruz Euskadi Irratian galdetuta, Andueza "ahobero" bat zela iritzi zion Goiak astelehenean. 

Estebanek erakundeen egonkortasuna zalantzan jartzea eta "beharrezkoa ez den" mesfidantza sortzea egotzi dio Anduezari

Anduezak egin berri dituen adierazpenak "lekuz kanpo" daudela adierazi du Estebanek, eta gehitu du tentsioa eta mesfidantza sortzen dutela. Horren aurrean, zehaztu du Eusko Jaurlaritza "ondo" ari dela lanean, eta euskararen arloan, lan-eskaintza publikoetan euskara eskatzeari dagokionez, PSE-EErekin "akordio handi bat" lortzeko aukera dagoela sinetsita dago Esteban. 

