PSE-EE "funtsezkoa" dela dio Otxandianok, eta estatusari eta euskarari buruzko akordioen parte izan behar duela

EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramailearen ustez, EAJk eta PSE-EEk duten itun instituzionalak "ez du oinarririk; funtsezko eztabaidetan arrakalak dira nagusi".

otxandiano-euskara
Otxandiarra, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Pello Otxandiano EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak esan du PSE-EE "funtsezko" alderdia dela, eta etorkizuneko euskal estatusari eta Administrazioan euskara eskatzeari buruzko akordioetan parte hartu behar duela.

Herri Irratian egindako elkarrizketa batean, Otxandianok adierazi du PSE-EE euskal alderdia dela, baina zehaztu du "Estatu mailako" alderdi batean integratuta dagoela, eta euskal estatusari buruzko eztabaida "esparru horretan" ere egingo dela.

Azpimarratu duenez, eztabaida horren "gakoa" Estatuaren eta Euskadiren arteko aldebiko harremana "berdinetik berdinera" adostea da, Euskadi nazio gisa aitortzean oinarrituta.

"Orain Diputatuen Kongresuan Pedro Sanchezen inbestidura babestu zuen blokearekin ekin ahal izango litzaioke prozesu horri; aukera leiho bat dugu, baina ez dakigu zenbat iraungo duen", esan du.

Euskal Administrazioan euskararen erabilerari dagokionez, eztabaida honen printzipioak bi hizkuntza ofizialen arteko berdintasuna, euskaldunak ez direnekiko "enpatia" eta eskualde bakoitzeko errealitate soziolinguistikoa izan behar direla azaldu du.

Otxandiano "ezberdinen arteko akordioen" alde agertu da, alderdi bakar batek ere ez duelako gehiengo absolutua lortzen, eta EAJk eta PSE-EEk duten itun instituzionalari dagokionez hau esan du: "Ez du oinarririk; funtsezko eztabaidetan arrakalak dira nagusi".

Halaber, PPren eta Voxen balizko gobernu bati aurre egite aldera, "akordio nazionala" eskatu du berriro, zerrenda baeratuak osatzeko.

Proposamen hori "zentzuzkoa" dela uste du, baina aitortu du ez duela uste gauzatuko denik.

Anduezak EAJri ohartarazi dio koalizioa "arriskuan" egongo dela "EH Bildurekin identitate-akordioak bilatzen jarraitzen badu"
Alderdi Politikoak PSE EE EAJ EH Bildu Pello Otxandiano Politika

