Tras el asesinato de Santiago Oleaga por ETA, el equipo mantuvo en pie El Diario Vasco

Tras el asesinato de Santiago Oleaga por ETA, la redacción logró sacar el periódico del día siguiente en su honor
El 24 de mayo de 2001, ETA asesinó al director financiero de El Diario Vasco, Santiago Oleaga. José Gabriel Mujika y Alberto Surio formaron parte del equipo que hizo el número del día siguiente. Los trabajadores del DV recibieron la solidaridad de compañeros e instituciones de Euskadi.
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