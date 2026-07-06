El juez Juan Carlos Peinado se ha marchado de vacaciones, por lo que será un juez sustituto quien decida, previsiblemente este lunes, si autoriza a Begoña Gómez a viajar a Ankara (Turquía) y acompañar a su esposo, el presidente Pedro Sánchez, a la cumbre de la OTAN. Otra de las decisiones que tendrá que tomar el magistrado que sustituye a Peinado será si Gómez podrá asistir a Londres, a la graduación de su hija.

La Fiscalía apoya la petición de la defensa de Begoña Gómez que ha hecho esta solicitud, después de que Peinado decidiera retirar el pasaporte a la mujer del presidente de Gobierno y prohibirle salir de España, como medidas cautelares hasta que se celebre el juicio por cuatro presuntos delitos. Por el contrario, las acusaciones populares han expresado su "oposición definitiva y total" a la petición de Begoña Gómez, debido al riesgo de sustracción a la Justicia que aprecian.

En el escrito, la defensa solicita que se autorice a la esposa de Sánchez a salir al extranjero del día 7 al 10 de julio de 2026, con el objeto de formar parte de la delegación oficial española que acompañará al presidente del Gobierno a la 36 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN que se celebrará en Ankara. Detalla que Gómez ha sido invitada oficialmente por la esposa del presidente turco, y añade que la vuelta de ese viaje oficial se realizaría por Londres "para poder asistir a la graduación de su hija", de modo que se llevaría a cabo en un avión comercial el día 10 desde Gran Bretaña.

El abogado defensor hace hincapié en que "el viaje se realizará con el equipo de seguridad que acompaña al presidente del Gobierno en todos sus desplazamientos, que por si solo ya garantiza la absoluta seguridad de todos los desplazamientos". Para poder llevar a cabo el viaje pide que se le devuelva el pasaporte, que entregaría al día siguiente de aterrizar, y que se incluya la autorización en el sistema público de Justicia Siraj para evitar posibles problemas.