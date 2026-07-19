200 alcaldes, alcaldesas y ediles de PNV y EH Bildu se reunirán hoy domingo en Bergara para conmemorar la abolición de los Fueros hace 150 años y la creación del Movimiento de Alcaldes hace 50 años en esta misma localidad. Acompañados por la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y 500 invitados, reinvindicarán el "reconocimiento" de la nación vasca y su "derecho a decidir".

En 1976, tras el final del Franquismo, 70 alcaldes nacionalistas se reunieron en Bergara para reafirmar la identidad del pueblo, la tradición democrática municipal y la voluntad de autogobierno. 50 años después, homenajearán a los impulsores de aquella iniciativa y recogerán su testigo defendiendo que la "nación vasca no es una cuestión del pasado", sino "una necesidad democrática actual".

PNV y EH Bildu han organizado este acto de manera conjunta. Previamente, el viernes, hicieron pública una declaración en la que reclaman una nueva relación política entre Euskal Herria y el Estado. El texto, bautizado como Declaración de Bergara, vincula las efemérides de hoy con una defensa del autogobierno vasco, y plantea la necesidad de abrir una nueva relación basada en el “respeto mutuo” y el “reconocimiento de dos sujetos políticos".

Por su parte, el Partido Socialista de Euskadi vuelve hablar de prioridad nacional. El sábado, el secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, José Antonio Asensio, acusó a las formaciones nacionalistas de "dividir a la sociedad" y de querer construir "una sociedad exclusivamente nacionalista".

El acto comenzará a las 12:00 horas con una procesión, al igual que hicieron en 1976.