Feijóo anuncia que el PP requerirá la comparecencia en el Senado de la directora del CNI

Durante su intervención en la apertura del curso político del PP en el municipio pontevedrés de Cerdedo-Cotobad, Alberto Núñez Feijóo, también ha anunciado que su partido se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional para investigar lo ocurrido durante la crisis de Ceuta y ha avanzado que el próximo 2 de septiembre viajará a la ciudad autónoma para participar en el Día de Ceuta, que ha definido como "el Día de toda España".