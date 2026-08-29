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Feijóo anuncia que el PP requerirá la comparecencia en el Senado de la directora del CNI

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto de apertura del curso político del PP, a 29 de agosto de 2026, en Cerdedo-Cotobade, Pontevedra, Galicia (España). El encuentro de este año ha estado condicionado por la crisis migratoria de Ceuta, en un inicio de curso que precede además a un periodo con varias citas electorales en el horizonte. Elena Fernández / Europa Press 29 AGOSTO 2026 PARTIDO POLÍTICO 29/8/2026
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Feijook iragarri du PPk CNIko zuzendariaren agerraldia Senatuan eskatuko duela

EITB

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Durante su intervención en la apertura del curso político del PP en el municipio pontevedrés de Cerdedo-Cotobad, Alberto Núñez Feijóo, también ha anunciado que su partido se personará en la causa judicial abierta en la Audiencia Nacional para investigar lo ocurrido durante la crisis de Ceuta y ha avanzado que el próximo 2 de septiembre viajará a la ciudad autónoma para participar en el Día de Ceuta, que ha definido como "el Día de toda España".

PP Alberto Núñez Feijóo Política

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