Los partidos de Sumar han fijado el 17 de octubre como la fecha para presentar oficialmente el Frente Amplio, la nueva marca con la que concurrirán a las próximas elecciones generales, se celebren cuando se celebren. La decisión se ha adoptado este domingo en una reunión de las formaciones que integran el socio minoritario del Gobierno: Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comuns.

El anuncio llega en plena incertidumbre política después del rechazo en el Congreso a los dos decretos sobre vivienda, una situación que ha llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a plantearse un posible adelanto electoral.

La vivienda, eje del nuevo proyecto

Las formaciones de Sumar han reivindicado las movilizaciones por el acceso a la vivienda de los últimos días y han señalado el "rentismo" como uno de los principales problemas del país. En este sentido, han defendido que "no hay legislatura sin vivienda" y han asegurado que seguirán trabajando para responder a las demandas sociales, haya elecciones anticipadas o no.

El socio minoritario del Gobierno sostiene que la decisión sobre un eventual adelanto electoral corresponde exclusivamente a Sánchez y asegura estar preparado para cualquier escenario. Además, considera que su espacio será "imprescindible" para revalidar el Ejecutivo de coalición.

El candidato, todavía sin decidir

El lanzamiento del Frente Amplio servirá también para poner fecha a la resolución de una de las principales incógnitas del proyecto: quién será su candidato a las elecciones generales. El espacio permanece sin un referente electoral desde que Yolanda Díaz renunció a repetir como candidata.

Entre los nombres que han aparecido en las quinielas figuran la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. También ha cobrado protagonismo la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, aunque ha descartado ser actualmente "candidata de nada".

A estas dudas se suma la posibilidad de que Podemos se incorpore al nuevo espacio. La relación entre ambas formaciones continúa marcada por la distancia desde la ruptura estatal de 2023, aunque Sumar mantiene abierta la puerta a una candidatura conjunta.

Este lunes está prevista una reunión ampliada con otras formaciones aliadas, entre ellas Compromís, Chunta Aragonesista, Més per Mallorca y Partido Verde, para abordar los próximos pasos del proyecto.