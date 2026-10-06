¿Cuáles son las principales novedades de los decretos de vivienda aprobados hoy?

El Consejo de Ministros ha aprobado los dos reales decretos ley de vivienda con incorporaciones "muy positivas" que mantienen la esencia de los que decayeron el viernes porque las circunstancias que los hacían imprescindibles no han cambiado, según ha afirmado el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

¿Cuáles son las principales novedades?

-Línea de financiación de 10 000 millones euros con préstamos de hasta 50 000 euros sin intereses para quienes quieren adquirir su primera vivienda que será gestionada por el ICO e intergeneracional, no solamente para jóvenes.

-Facilitar el acceso a la vivienda y también a la compra, permitiendo a inquilinos desgravarse parte de lo que de lo que pagan del alquiler en su declaración de la renta. Como ejemplo, en el caso de un alquiler medio de 800 euros, supone una deducción de casi 1000 euros. Además se dan incentivos fiscales a los pequeños propietarios que alquilen su casa a precios asequibles.



-Se recogen 280 millones de euros en avales para fomentar la construcción industrializada de vivienda para acortar los plazos y elevar la oferta. Además, se dispone un fondo de "impacto social" de 400 millones para ayudar a proveedores de vivienda social.



-La empresa pública Casa 47 va a adquirir "miles" de inmuebles provenientes de la Seguridad Social que van a destinarse a vivienda.



-Se prorrogan hasta dos años los contratos de alquiler de quienes están al corriente de pago, se limitan la subidas del alquiler y se fijan reglas sobre cuándo se terminan y en qué casos el propietario puede recuperar su casa.