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Ubarretxena duda que en 53 días puedan conseguir el traspaso de las 5 transferencias pendientes, "cuando no ha sido posible en casi dos años"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ubarretxenak zail ikusten du 53 egunen buruan azken 5 eskumenak eskualdatzea, ia bi urtean lortu ez dutela kontuan izanda

EITB

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"Evidentemente condicionan los tiempos. Por nuestra parte hemos trabajado con tesón y tenemos que poner en valor que en esta legislatura hemos conseguido 14 transferencias. Nos quedan 5 materias en las que no hemos podido conseguir el acuerdo, pero el escenario es el que es", ha señalado la portavoz el Gobierno Vasco.

Política Gobierno Vasco

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