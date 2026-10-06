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Ubarretxena duda que en 53 días puedan conseguir el traspaso de las 5 transferencias pendientes, "cuando no ha sido posible en casi dos años"
"Evidentemente condicionan los tiempos. Por nuestra parte hemos trabajado con tesón y tenemos que poner en valor que en esta legislatura hemos conseguido 14 transferencias. Nos quedan 5 materias en las que no hemos podido conseguir el acuerdo, pero el escenario es el que es", ha señalado la portavoz el Gobierno Vasco.
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